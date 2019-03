Verunsicherung bei Tisch

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Seit ich im Protokoll arbeite, fällt mir auf, dass viele Menschen, was Umgangsformen und gutes Benehmen angeht, eine große Verunsicherung spüren“, sagt Enrico Brissa. Da will er Abhilfe schaffen. Als ehemaliger Protokollchef der Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck ist er zu Hause in der Welt der Empfänge. Am Donnerstagabend las er in der Buchhandlung Thalia in der Obernstraße vor mehreren Dutzend Zuschauern aus seinem Buch „Auf dem Parkett – Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens“.

Brissa schildert Verhaltensweisen, die es in sich haben. Ein Beispiel: Der verspätete Gast, der sich nicht an die Kleidungsempfehlungen hält, das Geschenk vergessen hat, bei Tisch raucht, in eine kostbare Silberschale ascht, sich mit dem Fischmesser eine Butterstulle schmiert, reinbeißt und den Rest auf den Brotteller des Nachbarn legt.

Brissa liest mit trockenem Humor. Die Gäste müssen lachen. Der Autor berichtet aber auch von verunsicherten Menschen, die ein feierliches Menü vor Anspannung gar nicht genießen können. In der Familie des 1971 in Heidelberg geborenen Brissa habe ein strenges Regiment geherrscht, auch bei den Tischsitten. „Der Ton meiner Großtanten war hierbei nicht so verständnisvoll und freundlich wie in einer Berliner Kita. Den Käse habe ich deshalb nur einmal falsch abgeschnitten. Und nur einmal habe ich die Flasche beim Nachschenken falsch gehalten“, liest Brissa vor. Die Regeln hätten ihm geholfen, eine Haltung zu entwickeln, die von Höflichkeit und Rücksicht geprägt ist. In Zeiten der Digitalisierung seien die Möglichkeiten, Verhalten in Gruppen zu lernen, weniger geworden. Sein Buch bietet Empfehlungen und Erklärungen anhand von 150 Schlagworten.

Brissa hat viele Empfehlungen parat. „Je nach Tischsitten kann es bei kleineren Tischen zur Festigung der Tischgemeinschaft geboten sein, sich den anderen Gästen vorzustellen. Hierbei sollte der berüchtigte Abwurf von Visitenkarten unbedingt vermieden werden“, liest er vor. „Schon gar nicht verlässt man ein Staatsbankett vor dem Hauptgang, verbunden mit der an die Tischgemeinschaft gerichteten Mitteilung, man sei noch mit Freunden im Sowieso-Club verabredet.“

Auch Thema ist das Bezahlen in Restaurants. Eine Möglichkeit für Tischgemeinschaften ist der italienische Ansatz. Die Kosten werden quotiert umgelegt. „Wenn ein Teilnehmer nur ein Salätchen gegessen hat, während die anderen sich an Hummer und Filet erfreuten, ist dem Bescheidenen auszureden, sich an der Quote zu beteiligen“, sagt Brissa. Mitunter schwer umzusetzen: Jeder bezahlt, was er gegessen hat. „Plötzlich kann niemand rechnen. Einige können mangels Lesebrille den Bon nicht lesen. So muss die Taschenlampe eines Handys angeschaltet werden, um etwas erkennen zu können“, heißt es im Buch. Das Ende sei mitunter peinlich, wenn das individuell Abgerechnete beim ersten Anlauf nicht reicht.

Enrico Brissas „Auf dem Parkett – Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens“ ist im Siedler-Verlag (München) erschienen und im Buchhandel für 18 Euro erhältlich.