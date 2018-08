Vertrag für Auswandererhaus verlängert: Thema Migration „nie so wichtig wie heute“  

Bremerhaven - Die Zukunft des 2005 eröffneten Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven ist durch eine Vertragsverlängerung bis 2035 gesichert.

Privater Betreiber und Stadt verlängerten am Mittwoch einen Kooperationsvertrag, der zunächst bis 2020 gültig war und nun bis zum Jahr 2035 läuft. Deutschlands einziges Migrationsmuseum habe sich zu einem politischen Haus und einer Forschungsstätte mit einem hoch aktuellen Thema entwickelt, sagte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Debatten und Konflikte in der Gesellschaft rund um Flucht und Migration zeigten: „Die Arbeit war nie wichtiger als heute.“

Das Auswandererhaus mit seinen etwa 60 Beschäftigten ist in seiner Art bundesweit einzigartig: Besucher können für die Zeit des Rundgangs in die Identität eines Aus- und eines Einwanderers schlüpfen und sich über 300 Jahre europäischer Aus- und deutscher Einwanderungsgeschichte informieren.

Seit der Eröffnung vor 13 Jahren am 8. August 2005 kamen fast 2,5 Millionen Besucher. Für das Haupthaus und einen Erweiterungsbau zur Einwanderungsgeschichte wurden bisher rund 25 Millionen Euro investiert, wobei das meiste Geld aus öffentlichen Kassen stammt.

Das neue „Forum Migration“ soll Kompetenzen vermitteln

Rechtzeitig vor Entscheidungen für eine zweite Erweiterung Ende des Jahres wurde nun der Betreibervertrag verlängert. Dies geschehe auch, um Planungssicherheit zu schaffen, betonte Grantz.

Die Einbindung der Integrationsgeschichte in die Dauerausstellung war in jüngster Zeit die wichtigste inhaltliche Erweiterung des Museums. Mit einem „Forum Migration“ entstand außerdem ein Ausstellungs- und Bildungszentrum, in dem Wissen und Kompetenzen rund um das Zusammenleben in einer Einwanderungsgesellschaft vermittelt werden.

„Wir erfüllen einen wissenschaftlich-kulturellen Auftrag“, sagte Museumsdirektorin und Gesellschafterin Simone Eick. „Besonders seit 2014, da Migration so viele leidenschaftliche Gesellschaftsdebatten auslöst und das vermutlich auch in den nächsten Jahren tun wird.“

Das Auswandererhaus ist nach Angaben der Kulturbehörde in der Hansestadt das besucherstärkste Museum im Land Bremen und zählt laut Berliner Institut für Museumsforschung zu den meistbesuchten Museen in Deutschland.

epd