Bremer Nabu bekommt für Projekt fast 230.000 Euro vom Bund

Das eine Projekt endet, das nächste steht schon in den Startlöchern – und bekommt satte Unterstützung vom Bund. Der Bremer Naturschutzbund (Nabu) hat am Montag einen Förderbescheid in Höhe von 228.360 Euro erhalten. Damit soll für die kommenden zwei Jahre das Projekt „Gemeinsam aktiv für den Klimaschutz im Alltag“ angeschoben werden.

Bremen - Von Steffen Koller. Es war alles angerichtet, nur die Sonne wollte sich nicht blicken lassen. Doch auch ohne Unterstützung von oben strahlte das Nabu-Areal am Vahrer Feldweg in Sebaldsbrück am Montag sinnbildlich etwas heller. Grund dafür war der Förderbescheid des Bundesumweltministeriums, den die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) mit im Gepäck aus Berlin hatte.

Stolze 228.360 Euro schwer ist der Bescheid – Geld, das dem Nabu für die kommenden zwei Jahre zusätzlich zur Verfügung steht. Bremens Nabu-Chef Sönke Hofmann zeigte sich hochzufrieden, entspreche die Höhe doch etwa einem ganzen Jahresetat.

„Für unsere Verhältnisse ist das eine riesige Menge“, so Hofmann sichtlich erfreut. Konkret soll das 2020 startende Projekt „Gemeinsam aktiv für den Klimaschutz im Alltag“ finanziert und möglich gemacht werden. Zwei zentrale Säulen des Vorhabens, so Hofmann, seien zum einen die Maßnahme „Vertical Garden“, bei der möglichst wenig Platz für viel Ertrag sorgen soll. Dabei werden Pflanzen nicht wie üblich flächendeckend im Boden gepflanzt, sondern sie wachsen in die Höhe. Mit dem „Vertical Garden“ können unter anderem meist verwaiste Häuserwände, übergebliebene Stützpfeiler von Gebäuden oder bislang ungenutzte Flächen begrünt werden. Ein weiterer Teil des Projekts soll sich nachhaltigen Textilien widmen, erklärte Hofmann.

+ Die gute Nachricht an Nabu-Chef Sönke Hofmann überbrachte Rita Schwarzelühr-Sutter. © KOLLER

Besonders am Herzen liegt dem Bremer Nabu-Chef der enge Kontakt zu Bürgern aus der Umgebung. Und „ohne das aktuell noch laufende Projekt wären wir längst nicht so weit“, sagte er. Gerade der Bezug zur direkten Nachbarschaft schaffe das Verständnis für Umweltschutz. Dieses Verständnis sei notwendig.

Bislang investierte der Nabu im ebenfalls unterstützten Projekt „Praktischer Klimaschutz im Alltag“ in drei Hauptvorhaben: Einerseits entstand so eine Acker-Arbeitsgemeinschaft als Genossenschaft „Urban Farming“ auf dem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal. Zudem, so Hofmann, wurde das Thema Umweltbildung nachhaltig angeschoben. Sprich: Menschen lernen unter anderem in Kursen alte, meist vergesse Techniken wie das Trocknen, Einkochen, Säuern oder Räuchern, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Dritter und auch weiterhin wichtiger Bestandteil des Nabu-Projekts ist die Sammelstelle für Holzabfälle und die daraus gewonnene Wärme für Gebäudeteile auf dem Gelände.

Mittlerweile kann der Nabu auf 80 bis 100 ehrenamtliche Helfer bauen, 60 Menschen packen regelmäßig mit an. Hofmanns Fazit: „Unsere Projekte haben voll eingeschlagen. Wo einst Industrieland war, ist jetzt eine grüne Lunge der Stadt.“