Versuchter Totschlag: Massenschlägerei in Bremer Shishabar eskaliert

Von: Elias Bartl

Die Polizei war im Großeinsatz (Symbolbild) © Heiko Küverling/Panther Media

In einem Bremer Lokal gingen Männer mit Möbelstücken, Eisenstangen und Messer aufeinander los. Die Polizei war im Großeinsatz.

Bremen – In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags kam es in einer Shisha-Bar in Bremen-Walle zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden mindestens sechs Männer teils schwer verletzt, nachdem die Kontrahenten Möbelstücke, Eisenstangen und mindestens ein Messer einsetzten. Die Verletzten wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, wo einige von ihnen weiter behandelt werden mussten. Eine akute Lebensgefahr besteht laut Angaben der Polizei nicht.

Männer gehen mit Möbelstücken, Eisenstangen und Messer aufeinander los

Die Polizei ermittelt derzeit wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen des Vorfalls. Über 20 Personen wurden vorläufig festgenommen, umfangreiche Spuren und Beweismittel sichergestellt. Die Auswertung und Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 / 362 - 3888 zu melden.