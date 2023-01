Versuchter Mord mit Grabstein auf Friedhof in Bremerhaven

Mit einem versuchten Mord auf einem Friedhof in Bremerhaven hat sich jetzt das Landgericht Bremen befasst. Ein Obdachloser soll mit einem Grabstein auf einen anderen Wohnungslosen eingeschlagen haben.

Bremen – Es ist keine Seltenheit, dass Tatwaffen im Gerichtssaal begutachtet werden. Und so kommt es, dass an diesem Dienstag im Bremer Landgericht ein Grabstein – in braune Papierbögen gewickelt – als mutmaßliches Tatwerkzeug in Augenschein genommen wird. Die Verfahrensbeteiligten haben sogar Gelegenheit, den Gedenkstein einmal hochzuheben und sich von dessen Gewicht zu überzeugen. Die ungewöhnliche Szenerie erheitert den Angeklagten, er lacht kurz auf. Seine Verteidigerin legt ihm eine Hand auf die Schulter. Er verstummt.

Versuchter Mord auf Friedhof: „Ich bin im Krankenhaus aufgewacht“

Mindestens zweimal soll der 37-jährige Obdachlose im Mai 2022 auf dem Geestemünder Friedhof in Bremerhaven mit dem rund 15 Kilogramm schweren Stein auf einen schlafenden anderen Obdachlosen eingeschlagen haben. Das haben die bisherigen Ergebnisse der Beweisaufnahme erbracht. Laut der Anklage auf versuchten Mord traf José V. mindestens einmal den Kopf; nach den Schlägen schleifte er das Opfer einige Meter weg, eignete sich Bargeld und Wertgegenstände an, legte sich auf die Matratze des Opfers – und schlief dort weiter.

Dass er auf einer Matratze geschlafen habe, daran kann sich das Opfer, ein 56 Jahre alter Obdachloser, nicht mehr erinnern. Der Mann war aus Wunstorf gekommen, kümmerte sich um Gräber von Angehörigen und übernachtete dann auch auf dem Friedhof. „Nicht böse sein, ich kann mich nicht dran erinnern“, antwortet er auf die Frage des Staatsanwalts, ob er sich zumindest an sein Nachtlager erinnern könne. „Ich bin im Krankenhaus aufgewacht.“ Wie lange er dort war – auch daran keine Erinnerung. Es waren mehrere Wochen.

Die lebensgefährlichen Schädelfrakturen samt Hirnblutung hat der 56-jährige Obdachlose überstanden. Schmerzen hat er keine mehr, erklärt er auf Nachfrage, leidet aber unter Sprachstörungen und Gedächtnisverlust: „Mein Hirn hat tüchtig nachgelassen.“ Er habe Angst, allein zu laufen, halte sich überall fest. Sogar im Sitzen umklammern die Hände die Kanten des Zeugentischs. „Ich bin unsicher geworden, als wenn ich alt geworden wäre“, sagt der Mann und bestätigt den Eindruck, den man gewinnen konnte, als er, unsicher und der Erscheinung nach wie ein 70-Jähriger, den Gerichtssaal betrat.

Versuchter Mord auf Friedhof in Bremerhaven: Der Angeklagte schweigt

Die wahrscheinlich letzte Zeugin in diesem Prozess ist eine Sozialarbeiterin, die laut eigener Aussage seit 2018 den Angeklagten in der Drogenhilfe betreute, nachdem in einer Notunterkunft aufgrund eines Konsumverdachts bei José V. ein positiver Kokaintest gemacht worden war. V. kehrte dann auf eigenen Wunsch in sein Heimatland Spanien zurück – um 2019 wieder nach Deutschland zu kommen. Zwei Jahre danach „fing es deutlich an zu kriseln“, so die Sozialarbeiterin: Ihr Klient bedrohte einen Mitbewohner, verlor seine Wohnung. Der Weg in die Obdachlosigkeit war vorgezeichnet.

Der Mann ist wegen mehrerer Taten wie Körperverletzung, Diebstahl und Drogenhandel angeklagt – und schweigt zu allen Vorwürfen. Für einen Vorwurf gibt es allerdings einen „stummen“ Beweis. Das tonlose Video aus einer Überwachungskamera zeigt den Angeklagten an der Rezeption eines Hotels, er diskutiert mit dem Mitarbeiter hinter der Corona-Trennscheibe, läuft wie ein Tiger im Käfig vor dem Tresen hin und her, als sich die Situation aufschaukelt. Irgendwann schlägt er den Kunststoff-Schutz aus der Verankerung, hebt drohend die Fäuste, nähert sich dem Mitarbeiter, der sich nur noch einen länglichen Gegenstand zur Verteidigung schnappen und die Polizei rufen kann.

Die psychiatrische Gutachterin sieht in diesem Vorgang eine typische Reaktion des Angeklagten. In einer konfrontativen Situation könne er aggressiv sein, für die Tat auf dem Friedhof schließt sie das quasi aus. José V. selbst will sich an all das nicht erinnern können. Die Gutachterin hält es für möglich, dass die Tat Folge einer Überreaktion durch Drogeneinfluss war. Deshalb könnte das Verfahren für V. mit einer Unterbringung in einer Klinik zum Entzug enden. – Die Verhandlung wird fortgesetzt.