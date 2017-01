Verstörend, eigenwillig, virtuos

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die „Rhythmus Boys“ haben sich in Schale geworfen. Während Ulrich Tukur erste Akkorde am Klavier spielt, kommt seine Gitarristin, pardon, sein Gitarrist Ulrich Mayer mit Langhaar-Perücke und Handtäschchen auf die Bühne. Danach erscheint ein riesiger Anzug mit Händen und Schuhen. Ein Kopfamputierter? Die Größe lässt schon erahnen, in dem Anzug steckt Kontrabassist Günter Märtens. Eine kleine Ballerina folgt: Schlagzeuger Kalle Mews mit Tutu und weißen Strumpfhosen.

Eine verstörende Eröffnung des Programms „Let‘s misbehave“ von „Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys“ in der gut gefüllten Glocke am Donnerstagabend. „Es ist schön hier in Bremen in der ,Glocke‘ zu sein, auch wenn wir eigentlich in die ,Elbphilharmonie‘ eingeladen waren“, begrüßt Tukur das Publikum. Aber in der „Elbphilharmonie“ würden die „Einstürzenden Neubauten“ gastieren. Tukur, vielen als Wiesbadener „Tatort“-Kommissar Felix Murot bekannt, albert leidenschaftlich und wirklich gut.

Auf Cole Porter scheint er etwas neidisch zu sein und eine derart alte Band wie „Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys“ kennt die 1891 geborene Jazz-Größe „natürlich“ persönlich. „Porter hatte wirklich Glück. Er wurde in eine der reichsten Familien von Indiana in der Hauptstadt Peru geboren. Seine Mutter betete ihn an und trug ihn auf den Händen, was zu einer schweren Homosexualität geführt hat“, berichtet Tukur. Auch Ulrich Mayer kommt ins Schwärmen: „Er war der einzige Musiker, der einen Sechs-Minuten-Song in vier Minuten komponieren konnte.“ Ein skurriler Abend. Tukur erinnert daran, dass in einigen Kulturen der Umgang mit dem Thema des Abends „Fehlverhalten“ alles andere als lustig ist. „In Japan wird sowas streng bestraft. Wenn die Samurai was nicht gut finden, kommt die Person einfach in den Kochtopf.“ Die Band verleiht dem Song „Nagasaki“ von 1928 ein elegantes japanisches Timbre.

Eigenwillig und nicht nur von Wohlverhalten geprägt ist die Interpretation einer heimlichen Landeshymne. „Georgia on my mind“ beginnt sensibel. Das Publikum ist gespannt, denn Tukur hat eine ganz neue Interpretation versprochen. Irgendwann spricht Bassist Märtens den Text über das schöne und friedliche Georgia weiter. Die Musiker springen auf und greifen zu Super Soakern. Eine große Wasserschlacht unterbricht den Song. Auch der vordere Teil des Publikums bekommt seine Dusche ab. Märtens wiederholt die Zeile. Friedlich und anmutig geht der Song zu Ende und alle haben sich getrocknet.

Bei allem Geflunker ist die musikalische Darbietung virtuos und von der ersten bis zur letzten Minute mitreißend. Eigenwillige Soli und interessante Arbeitsteilung stechen hervor. Ein absolut sinnliches Highlight haben sich die vier Musiker für die Zugabe aufbewahrt: „La Paloma“. Die Jazzer können auch maritim. Voll erklingt der gestrichene Bass und erinnert in seiner sphärischen Erscheinung an das Signalhorn eines Dampfers. Mit geschickt eingesetztem Hall entlockt Gitarrist Mayer seinem Instrument so etwas wie Möwenschreie. Das Schlagzeug klingt wie tropfendes Wasser. Das gedämpfte Schwarzlicht sorgt für geheimnisvolle Atmosphäre. Dann greift Tukur zum Akkordeon und entfaltet den Klassiker.

Es stimmt alles. Dafür gibt es tosenden Applaus.