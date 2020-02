Versteinerte Vergangenheit

Bremen - Von Viviane Reineking. Welch‘ beeindruckende Begrüßung! Besucher der Geowissenschaftlichen Sammlung der Universität Bremen (GSUB) erwartet beim Betreten das Skelett eines Riesenhirsches. Es ist rund 10 000 bis 12 000 Jahre alt und eines von rund 250 000 Objekten der Sammlung. Von Einzellern über die versteinerten Überreste von Ammoniten – Verwandte der heutigen Tintenfische – bis zu Überresten von Mammuts und Abdrücken von Dinosauriern: Die Sammlung gewährt Ein- und Rückblicke in die erdgeschichtliche Vergangenheit und birgt spannende Schätze.

Fossilien, also Zeugnisse versteinerter Tiere und Pflanzen, auch Steine und Mineralien, gehören zur Sammlung, die im Gebäude des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften (Marum) an der Uni beheimatet ist. „Wir sind eine kleine bis mittelgroße Sammlung“, sagt Präparator Martin Krogmann, „aber eine, die lebendig ist, die stetig wächst.“ Material bekommt das Team um Sammlungsleiter Prof. Jens Lehmann von Privat- und Hobbysammlern. Auch Funde aus eigenen Grabungen im Rahmen von Forschungsprojekten landen in den großen Rollregalen. So wie die rund 8 000 Stücke, die Doktorandin Eva Bischof von ihrer Feldarbeit in der Wüste von Nevada mit nach Bremen brachte. Bischof beschäftigt sich in ihrer Doktorarbeit mit Ammonoideen, zu denen auch die Ammoniten, die tintenfischähnlichen Tiere mit schneckenähnlicher Schale, gehören.

Zurück zum größten Exemplar der Sammlung: Der Norden Europas und Asiens war die Heimat der Riesenhirsche. Das Bremer Exemplar mit knapp 1,80 Metern Schultermaß wurde gut konserviert im Moor Irlands entdeckt. Zu den Höhepunkten der GSUB gehört auch ein seltener, 120 Millionen Jahre alter Knochenhecht aus Brasilien. Lange Zeit lag er als Hai bestimmt in der Sammlung, bis Lehmann bei der Vorbereitung für eine Ausstellung seine wahre Identität erkannte. Ebenfalls ein Hingucker: der zu rund 70 Prozent erhaltene Panzer eines Riesengürteltieres, das der Wissenschaft zufolge im Eiszeitalter in Argentinien gelebt hat.

Zusammen mit den Dinosauriern am Ende der Kreidezeit vor rund 65 Millionen Jahren ausgestorben sind die Ammoniten. Im Regal der Sammlung liegt ein etwa 100 Millionen Jahre alter Riesenammonit, der zur größten bekannten Ammonitenart gehört.

Der Sammlungskern der GSUB wurde von Kaufleuten und Seefahrern in der ganzen Welt zusammengetragen. Seit 1994 steht die ehemalige geologisch-paläontologische Sammlung des Überseemuseums unter der Obhut des Fachbereichs Geowissenschaften an der Bremer Uni.

Die Geowissenschaftliche Sammlung ist zum einen ein wissenschaftliches Archiv, das unter anderem Material für die Forschung zur Verfügung stellt. Es dient außerdem der Lehre und der Öffentlichkeitsarbeit. So stellt es Stücke für Ausstellungen zur Verfügung. Interessierte Laien erhalten im Geowissenschaftlichen Arbeitskreis den Zugang zu Geologie, Paläontologie – die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter – und Mineralogie. Hier tauchen die Amateurgeologen untereinander Erfahrungen aus und haben die Möglichkeit, einem Fachmann ihre Fragen zu den Themen zu stellen und Fossilien, heutige Muscheln und Schnecken vom Experten bestimmen zu lassen. Neulingen bieten die Treffen einen leichten Einstieg in die Thematik. Der Arbeitskreis findet in der Regel am zweiten Donnerstag eines Monats jeweils ab 19 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht jeweils ein Vortrag, welcher allgemeinverständlich Ergebnisse aus der Wissenschaft vorstellt.

Die Mitarbeiter bieten zudem kostenlose Führungen an. Interessierte erfahren hier mehr zur Geschichte der Sammlung und einzelner Objekte und erhalten Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte. Im Anschluss findet der Geowissenschaftliche Arbeitskreis statt. Der nächste Termin für eine Führung ist Donnerstag, 13. Februar, um 17.45 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Eine Anmeldung an mkrogmann@uni-bremen.de ist notwendig.

