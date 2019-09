Versteckte Malerei: Holger Saathoff und sein Bild „Moorbrand“

Serie „Mein Kunst-Stück“

+ © Davids Holger Saathoff hat in seinem Werk „Moorbrand“ Kindheitserinnerungen zu Papier gebracht. © Davids

Bremen - Von Tido Davids. Holger Saathoff hätte sich seinen Ruhestand eigentlich redlich verdient. Als Bauleiter war der 63-Jährige kreuz und quer in der Bundesrepublik unterwegs. Bis seine Wirbelsäule nicht mehr so wollte wie er. Frühzeitiger Ruhestand war die Folge. Seitdem betreibt der Bremer zusammen mit einem Freund das „Glashaus Pusdorf“. Sein Werk „Moorbrand“ präsentiert Holger Saathoff heute in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.