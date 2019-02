„Café Hillmann“ am Herdentor: Das Provisorium

Serie: „Verschwunden“

+ © Archiv Blick auf Wallanlagen und gepflegte Rabatten: „Café Hillmann“ mit Dachterrasse auf einer Ansichtskarte aus den 50er Jahren. © Archiv

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Das Tanzen von Damen als Paar ist nicht erwünscht.“ So war das damals. In den 50ern. Und so stand es auf einem Schild im „Café Hillmann“ am Herdentor, das bei Tanzveranstaltungen zum Einsatz kam. Das Café, es ist längst verschwunden. Und damit heute Thema unserer Serie.