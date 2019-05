Amazon plant neues Verteilzentrum in Bremen

Der Versandriese Amazon plant offenbar ein neues Verteilzentrum in Bremen. Dieser Standort soll zusätzlich zum geplanten Logistikzentrum in Achim entstehen.

Bremen - Der Online-Händler Amazon will in Bremen mit einem Verteilzentrum an den Start gehen. In einem ersten Schritt sollen etwa 130 Arbeitsplätze entstehen, wie das Unternehmen dem „Weser-Kurier“ sagte.

Amazon-Standort Achim soll ebenfalls gebaut werden

Es handele sich dabei nicht um einen Ersatz für das geplante Amazon-Logistikzentrum in Achim. Standort in Bremen solle das Güterverkehrszentrum (GVZ) werden.

„Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Bremen zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken“, sagte Bernd Gschaider, Direktor von Amazon Logistics in Deutschland, der Zeitung.

Achimer Politik und Bürger diskutieren Amazon-Ansiedlung

Seit Monaten gibt es in Achim intensive Diskussionen um die Ansiedlung des US-Versandhändlers im Gewerbegebiet Uesener Feld. Es stellte sich unter anderem die Frage, ob die Stadt Achim EU-Fördermittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro zurückzahlen müsse. Doch konkrete Rückforderungen der staatlichen N-Bank habe es noch nicht gegeben, hieß es im Februar 2019.

Die Achimer Bürgerinitiative gegen eine Amazon-Ansiedlung schrieb im März 2019 einen Brief an Bremer Politiker, um eine Ansiedlung im Bremer GVZ zu empfehlen. Nun will Amazon sowohl in Achim als auch in Bremen ein Zentrum eröffnen.

dpa/jdw

Rubriklistenbild: © AFP/Denis Charlet