Zerstückelte Leiche in Bremerhaven: Prozessauftakt

Von: Ralf Sussek

Prozessauftakt: Der Angeklagte und seine Verteidiger Dr. Helmut Pollähne (l.) und Thomas Domanski (r.). © Sussek

Nach wochenlanger Suche wurden im März die sterblichen Überreste der 32-Jährigen am Weserufer entdeckt. Zum Prozessauftakt schwieg ihr angeklagter Ehemann zum Mordvorwurf.

Bremen – Vor dem Landgericht hat am Freitag der Strafprozess gegen einen 46-jährigen Mann begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Frau getötet und die zerstückelte Leiche in einen großen Reisekoffer verpackt zu haben, den er anschließend in einen Fluss warf. Dieser Koffer wurde am 1. März dieses Jahres in der Nähe des Sail-City-Hotels in Bremerhaven angetrieben.

Der altehrwürdige Schwurgerichtssaal ist gut gefüllt. Interessierte Öffentlichkeit, zahlreiche Journalisten, fünf Anwälte und ein psychiatrischer Sachverständiger müssen Platz finden. Walter B. hat zwei Verteidiger neben sich, die drei anderen Anwälte vertreten die Nebenkläger: den Bruder, die Mutter und das Jugendamt als gesetzlicher Vertreter der Tochter der Ermordeten.

Im Sorgerecht für die Tochter sieht die Staatsanwaltschaft das Motiv für die Tat. Der Anklage zufolge wollte sich das Opfer von seinem Mann scheiden lassen, der Angeklagte aber verhindern, dass seine Frau das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter bekommt und mit ihr zum neuen Lebensgefährten nach St. Petersburg zieht.

Sorgerechtsstreit als Motiv für die Tat?

Daher habe der gebürtige Kasache am Abend des 4. Februar in Bremerhaven seiner Ehefrau zunächst Diazepam-Tropfen verabreicht und, nachdem sie eingeschlafen war, mit seinen Händen ihre Luftzufuhr abgedrückt, sodass sie erstickte. Die Staatsanwaltschaft geht von einer sorgfältig geplanten Tat aus; der Anklage zufolge benutzte der Angeklagte Einweghandschuhe, zerteilte die Leiche seiner Frau, verpackte die Teile in Plastikfolie und Müllsäcke und steckte sie in den besagten Reisekoffer. Den brachte er einen Tag später in seinem VW Golf an die „Weser, Geeste oder ein anderes Fließgewässer“, wie es in der Anklage heißt. Mit anderen Worten: Die Ermittler wissen nicht, wo der Koffer „entsorgt“ wurde, es muss aber zumindest ein Fluss sein, der in die Weser mündet. Dort wurde der Koffer mit den sterblichen Überresten der Frau ein paar Tage später entdeckt.

Diese Mordanklage hat das Schwurgericht unverändert zugelassen – obwohl einiges im Dunkeln bleibt. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Der Nachweis der Tat dürfte schwierig, aber mitnichten aussichtslos sein. „Das wird ein Puzzle“, sagt noch vor der Verhandlung ein Pressesprecher des Landgerichts, selbst Vorsitzender einer Strafkammer. Indiz dafür sind die 35 weiteren Verhandlungstage, die terminiert sind. Apropos Indiz: Neben dem Sorgerechtsstreit und der Trennung, die ein Motiv sein könnten, ist die zweite angeklagte Tat („Vortäuschen einer Straftat“) Anknüpfungspunkt für eine mögliche Täterschaft des Angeklagten. Am 11. Februar, also als der Anklage zufolge die Frau bereits tot war, erklärte der Mann in einer Vernehmung bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, er habe 13 000 Euro Bargeld in der Wohnung versteckt gehabt und seine Frau habe dieses Geld „mitgenommen“.

Termine bis Anfang März 2023

Das Gericht wird also aufklären müssen, ob diese Erstattung einer Vermisstenanzeige, wie die Anklage meint, dazu diente, den Mord an der Frau zu vertuschen, weil der Angeklagte davon ausging, dass der Koffer nicht (oder nicht so bald und noch in Bremerhaven) entdeckt werden würde. Bisher ist das Verfahren bis Anfang März 2023 terminiert.