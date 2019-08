Die vernetzte Wohnung

+ Vernetztes Leben: Mit einem Druck auf die Tapete lassen sich Geräte steuern. Foto: DFKI GMBH /GRAFIK ANNEMARIE POPP

Die Heizung per App im Urlaub bedienen, das Licht im Wohnzimmer mit einem Druck auf den Teppich regulieren, die Musikanlage steuern, indem der Nutzer sanft über die Tapete streicht – dank „Smart Home“ durchaus möglich. Aber oft fehlt es noch an den notwendigen Strom- und Kommunikationsanschlüssen. Hier setzt das neue Projekt „Con-Text“ an.