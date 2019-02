Vermüllung in Gröpelingen: Kontrolleure greifen durch und verwarnen Bewohner

Bremen - Puh, ganz schön viel Müll haben Mitarbeiter von Stadtreinigung und Ordnungsdienst in Gröpelingen an Stellen entdeckt, an denen überhaupt kein Unrat liegen sollte. Man möchte es kaum glauben, aber 67 illegale Müllplätze haben sie aufgespürt, so eine Sprecherin des Innenressorts.

Vier Tage waren die Teams in Bremens multikulturellem Viertel unterwegs. Gröpelinger Heerstraße, Ritterhuder Heerstraße und das Liegnitz-Quartier waren die Ziele, die Meter für Meter abgelaufen wurden. Ziel dieser ersten gemeinsamen Schwerpunktaktion war es, Müllsünder aufzuspüren und Häuser zu identifizieren, in denen die Zahl und die Größe der Tonnen nicht zur Anzahl der gemeldeten Bewohner passen, so das Innenressort.

27 von der Behörde ausgemachte Verursacher wurden den Angaben zufolge erst einmal mündlich verwarnt. „Räumten die Betroffenen die Haufen umgehend weg, blieb es dabei. Bei künftigen Verstößen müssen dieselben Personen jedoch damit rechnen zu zahlen“, hieß es aus dem Innenressort. In 13 Fällen leiteten der Kontrolleure Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Mit rund 100 Bürgern, vor deren Häusern illegal Müll lagerte, führten die Teams Gespräche zur Mülltrennung und -beseitigung. „Dabei stellte sich heraus, dass 80 Prozent nicht einmal wussten, wem welche Tonnen vor ihrem Haus gehörten“, so die Sprecherin des Ressorts. Und es kommt noch ärger: In einigen Häusern, so die Angaben, fehlten komplett alle Mülltonnen zur Abfallbeseitigung.

Andere gaben märchenhafte Geschichten in der Stadt der Stadtmusikanten zu Protokoll. Probe gefällig? Nun, die Tonnen seien gestohlen worden, der Müll werde regelmäßig von Angehörigen abgeholt, hieß es den Angaben zufolge. In wieder anderen Fällen passte die Zahl und Größe der Tonnen nicht zu den in den Häusern gemeldeten Personen, wie es heißt.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte: „Bei dieser ersten gemeinsamen Aktion war es uns wichtig, nicht nur Müllablagerungen wegzuräumen, sondern auch Verursacher zu identifizieren und Muster zu erkennen, die zur Vermülllung in diesen Quartieren führen. Klar ist, dass in den kommenden Tagen und Wochen nachkontrolliert wird.“

Dabei soll es aber nicht bleiben. So sollen in einigen Mehrfamilienhäusern Großbehälter statt einzelner Tonnen aufgestellt werden. Und auch die Hauseigentümer werden laut Mäurer darauf hingewiesen, dass die Zahl von Bewohnern und Mülltonnen passen muss. Von Passanten gab es viel Lob für die Kontrolleure. Mäurer: „Die Erleichterung war groß, dass in Gröpelingen jetzt durchgegriffen wird.“

