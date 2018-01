Polizei sucht vermissten Pflegebedürftigen aus Grambke

Bremen - Die Polizei sucht seit Freitag den 62 Jahre alten Wolfgang Stöckmann. Der Mann hat gegen 10 Uhr eine Pflegeeinrichtung in Burg-Grambke verlassen. Spürhunde haben die Spur des Vermissten verloren.

Umfangreiche Fahndungs- und Suchmaßnahmen, unter anderem auch mit Mantrailer-Hunden, führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Die Mantrailer-Hunde konnten die Spur des Mannes zwar aufnehmen, verloren sie aber an der Haltestelle Smidts Park in Richtung stadteinwärts, heißt es.

Herr Stöckmann ist etwa 1,70 m groß, trägt einen Oberlippenbart und ist bekleidet mit einer dunkelblauen Stoffhose, schwarzen Fleecejacke und einer braunen Winterjacke. Der Vermisste hat eine Gehbehinderung am rechten Bein und geht auffallend langsam. Er ist auf einen Rollator angewiesen.

Die Polizei fragt nun die Bürger: Wer hat Wolfgang Stöckmann gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Bremer Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.