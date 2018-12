Vermisst in Bremen: Von 15 Menschen gibt es keine Spur

Mehr als 11.000 Vermisste in Deutschland

Bremen - Rund 470 Vermisstenmeldungen hat die Polizei im Bundesland Bremen seit Anfang des Jahres aufgenommen. Die meisten dieser Anzeigen betrafen Kinder und Jugendliche, wie der Leiter der Vermisstenstelle bei der Polizei, Armin Gartelmann, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Einige Menschen sind mehrmals in der Statistik vertreten, da sie ihr Umfeld im Laufe des Jahres mehrfach vorübergehend verlassen haben. Generell tauche die große Mehrheit der Menschen, die als vermisst gemeldet werden, wieder auf, sagte Gartelmann. "In der Regel bleiben rund drei Prozent der Vermissten länger als ein Jahr verschwunden."

Noch immer 70 Menschen in Bremen vermisst

Mitte Dezember waren im kleinsten Bundesland noch knapp 70 Menschen als vermisst gemeldet - etwa die Hälfte davon sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in Bremen ankamen und später nicht mehr auffindbar waren. Unter den restlichen 35 seien auch Elternteile und Kinder, die wahrscheinlich gemeinsam untergetaucht seien. Von rund 15 Menschen gebe es keine Spur, berichtete Gartelmann. "Um drei davon mache ich mir ernsthafte Sorgen. Ich befürchte, dass sie tot sind."

Nach den Daten der Polizei ist die Zahl der Vermissten in den vergangenen zehn Jahren mit kleinen Schwankungen ungefähr konstant geblieben. Die Hintergründe für das Verschwinden sind vielfältig. Manche Kinder und Jugendliche laufen wegen schlechter Schulnoten kurzzeitig weg, Mädchen übernachten bei ihrem Freund, Heimkinder bleiben länger weg als erlaubt. Manche versetzen das persönliche Umfeld aus Unbedachtheit in große Sorge. "Es gibt Menschen, die gehen eine Woche ins Krankenhaus und sagen es keinem. Andere fahren in Urlaub und erzählen es niemandem."

11.000 Vermisste in Deutschland

Insgesamt werden in Deutschland mehr als 11.000 Menschen vermisst - darunter mehr als 7000 unter 18 Jahren. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden auf Anfrage mit. Rund die Hälfte der vermissten Minderjährigen machen junge, unbegleitete Flüchtlinge aus.

Mit Stand 1. Oktober 2018 galten rund 3500 unbegleitete Flüchtlinge in Deutschland als vermisst, darunter 902 unter 13 Jahren.

Diese Zahlen könnten allerdings "lediglich als Annäherung dienen", sagte eine BKA-Sprecherin. Denn es sei schwer, die tatsächliche Zahl zu erheben. Einige Flüchtlinge seien beispielsweise wegen verschiedener Schreibweisen ihres Namens mehrfach erfasst worden, oft fehlten außerdem Papiere.

Die Zahl der Vermissten umfasst sowohl Fälle, die sich innerhalb weniger Tage aufklären, als auch Vermisste, die bis zu 30 Jahren verschwunden sind. Pro Tag werden nach BKA-Angaben etwa 250 bis 300 Fahndungen nach Vermissten neu erfasst und auch gelöscht.

"Erfahrungsgemäß erledigen sich etwa 50 Prozent der Vermissten-Fälle innerhalb der ersten Woche", hieß es beim BKA.

Nach einem Monat sind den BKA-Angaben zufolge mehr als 80 Prozent der Fälle erledigt. Der Anteil der Menschen, die länger als ein Jahr vermisst werden, liegt nur bei rund drei Prozent.

