Archäologen legen an der Stephanikirche Fundamente frei

+ Blick in die Geschichte – auf die freigelegten Teile des verlorenen Südschiffs der Stephanikirche, der drittältesten Kirche Bremens. Seit dem Krieg sind die Fundamente nicht mehr zu sehen gewesen. Nun wurden sie wissenschaftlich dokumentiert, bevor die Grube wieder zugeschüttet wird. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Da liegt ein Oberschenkelrest.“ Es klingt bisweilen etwas makaber, was da so zu hören ist auf der zur Weser hin liegenden Seite der Stephanikirche. Aber es stimmt ja auch, da liegen Knochen in der Grube, die die Archäologen ausgehoben haben. Allerdings nicht, um Knochen freizulegen. Sondern das verlorene Südschiff der Stephanikirche.