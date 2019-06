Verlaufen statt übermalt

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Wasser auf der Straße“ heißt Boleslaw und Kazimierz Jankowskis Bild, das das Bruderpaar in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die Jankowskis nutzten ein Fundstück und setzten zu der verregneten Farbe des ursprünglichen Bildes nur ein paar Linien.

Die beiden Brüder Boleslaw und Kazimierz Jankowski fanden die Leinwand zu ihrem Bild „Wasser auf der Straße“ auf dem Sperrmüll. Regen hatte bereits Spuren auf dem querformatigen Druck hinterlassen. Und auch nach der Rettung durften noch weitere Tropfenbahnen durch das alte Motiv ziehen. Bis irgendwann die Entscheidung der Brüder fiel, es gut sein zu lassen, damit ein Teil des Ursprungsmotivs erhalten bleibt. „Dennoch bleibt im Bild der Regen fixiert. Er symbolisiert das Wasser als Lebenselixier“, sagen die Brüder, „der Mensch besteht ja auch zu 70 Prozent aus Wasser.“

Die erste Idee, die Leinwand großflächig zu übermalen, verwarfen die beiden Künstler aufgrund der entstandenen Tropfenstrukturen. So blieben die Hand und die Getreideähren sichtbar. Die Hand zählt zu den wiederkehrenden Elementen in den Werken Jankowskis, genauso wie die Darstellung von Musikern, das Rot der spanischen Sonne oder Elemente des Stierkampfes. In „Wasser auf der Straße“ fand Pop-Ikone Madonna als skizziertes Konterfei ihren Platz.

Die Brüder, die sich selbst als „Partisanen der Kunst“ bezeichnen, arbeiten meist gemeinsam an ihren Bildern oder Skulpturen. Gerne nutzen beide ausrangierte Bilder oder Gegenstände, um aus ihnen etwas Neues zu schaffen. Kazimierz macht außerdem Musik, Filme und Texte, Boleslaw widmet sich hingegen feinen Zeichnungen. Während Kazimierz, Jahrgang 1950, an der Kunsthochschule „Experimentellen Film“ studierte sowie später Ästhetik und Sport an der Uni, arbeitete sein zwei Jahre älterer Bruder Boleslaw auf der Bremer Vulkan-Werft, bevor er sich seinem künstlerischen Talent zuwandte – mit feinen Zeichnungen oder auch großen Formaten im Bremer Blaumeier-Atelier.

Mittlerweile arbeiten die Künstler am Tage. Das war nicht immer so. „Früher malte ich eher nachts und habe ein ausschweifendes Leben geführt“, sagt Kazimierz. Er habe alle Klischees eines wilden Künstlerlebens erfüllt. Die Herausforderungen des Künstlerlebens seien dabei die „immer leeren Taschen“. Unter dem Titel „Verdammt ein Künstler zu sein“ verarbeitet Kazimierz Gefühle der Einsamkeit und Sehnsucht. „Damit hat man zu kämpfen, aber man lernt, damit umzugehen“, sagt er. Es gebe andererseits aber auch Trost, etwa, dass die eigenen Bilder in anderen Haushalten hängen. Oder dass Udo Lindenberg ein Bild gekauft hat.

Ob wir Kunst brauchen? „Ja, sie ist wichtig, denn sie eröffnet neue Blickwinkel. Kunst schafft Respekt vor der Andersartigkeit. Sie bereichert das Auge und den Geist. Frei nach Picasso gesagt: Sie wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“

Zu den Künstlern, die für die Brüder Jankowski besonders bedeutend sind, zählen der spanische Maler und Bildhauer Pablo Picasso (1881 bis 1973) und der Pop-Art-Begründer Andy Warhol (1928 bis 1978). Picasso beeindruckt die Brüder durch seine ungeheure Vielfältigkeit, seine Philosophie und Denkweise. „Er hatte sehr unterschiedliche künstlerische Phasen gehabt und war außerdem ein Lebemann.“ Bei Warhol ist es dessen Kunst-Factory, die die Brüder bewundern, sowie sein Einfluss auf Film und Musik und seine Texte. Wenn die Brüder Jankowski jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eines an das Rockmusik-Urgestein Udo Lindenberg. „Als Anerkennung für sein Gesamtwerk und weil wir ihn persönlich kennengelernt haben.“