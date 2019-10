V wie Verkehrswende: Ein Plädoyer für den Klimaschutz

Die Verkehrswende ist ein Lieblingsthema der Bremer (Regierungs-)Politik, das merkt jeder, der sich (mehr oder weniger klimaschonend) durch die Stadt bewegt.

Und es muss sich ja auch wirklich etwas ändern im bremischen Verkehrsalltag, damit die Stadt endlich mal wieder vorankommt. Ganz besonders gilt das für die Innenstadt, wo sich verschiedene Verkehrsteilnehmer auf engstem Raum in die Quere kommen.

Und dabei gibt es Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig unangenehm auffallen, Tag für Tag. Sie parken auf Gehwegen, vor Eingängen und Ausfahrten. Sie biegen ab, ohne das zuvor anzuzeigen. Sie genießen einen hartnäckig erarbeiteten Ruf als rücksichtslose Raser, die über Straßen, Plätze und auch Fußwege brausen, als würde ausgerechnet hohes Tempo den Klimawandel aufhalten. Sie kümmern sich ohnehin ungern um Regeln und halten oft nur widerwillig an roten Ampeln.

Freie Fahrt für freie Bürger – wenn das jemals für jemanden gegolten hat, dann für sie. Sie, die Fußgänger zur Seite drängen und zuweilen auch ins Abseits. Sie fühlen sich dabei im Recht – nicht unbedingt, weil sie die Stärkeren sind, wohl aber, weil viele von ihnen sich für die moralisch Stärksten halten. Keine Frage, so kann es nicht weitergehen.

Die Verkehrswende, sie muss kommen – und das schnell. Und so folgt an dieser Stelle – hier und jetzt – die logische Konsequenz: das Plädoyer für die fahrradfreie Innenstadt! Es wäre Klimaschutz pur. Jedenfalls, was das zwischenmenschliche Klima in der City angeht.