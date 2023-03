Unfall am Rand der Demo: Klimakleber in Bremer City von Auto angefahren

Von: Fabian Raddatz, Marcel Prigge

Aktivisten der „Letzten Generation“ haben sich am Freitagmorgen auf eine Fahrbahn in der Bremer Innenstadt geklebt. © Nord-West-Media TV

Eine Autofahrerin hat in Bremen einen Klimaaktivisten angefahren. Er war Teil der Gruppe von Klimaklebern, die eine Kreuzung in der Innenstadt blockiert hatten.

Update von Freitag, 3. März 2023, 13:22: Am Rande der „Fridays For Future“-Demonstration am 3. März in Bremen ist es zu einem Unfall gekommen. Eine 60-jährige Autofahrerin hat einen Klimaaktivisten angefahren. Dieser sei Teil einer Blockade gewesen, bei denen sich Umweltschützer an den Boden festklebten, meldete ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Wie die Polizei mitteilte, sei die 60-Jährige auf einen 25-Jährigen zugefahren, als dieser als Teil einer Straßenblockade auf dem Boden kniete. Bei der Blockade handelte es sich nach Aussagen der Beamten um drei Klimakleber in der Bremer City. Obwohl der Mann zurückwich und die Frau noch bremste, wurde der Aktivist den Angaben zufolge leicht vom Auto berührt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der 60-Jährigen und ermittelt wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sperrung aufgehoben, trotzdem Verkehrsbehinderungen: Klimakleber blockieren Bremer Innenstadt

Update von Freitag, 3. März 2023, 12:13 Uhr: Bremen – Mittlerweile hat die Polizei die Klimakleber von der Fahrbahn lösen können, der Verkehr rollt wieder. „Die Sperrung wurde aufgehoben, dennoch muss man weiterhin mit Verkehrsbehinderungen rechnen“, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von kreiszeitung.de.

Klimakleber blockieren Bremer City: Massive Verkehrsbehinderungen

Erstmeldung, 3. März 2023, 10:17 Uhr: Bremen – Nach Informationen der Polizei haben sich am Freitagmorgen, 3. März 2023, mehrere Personen auf der Fahrbahn im Bereich Tiefer in der Bremer City festgeklebt. Das hat die Polizei Bremen auf Twitter bekannt gegeben. Demnach müssen Autofahrer mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Es wird empfohlen, die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Fünf Mitglieder der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ haben sich auf die Straße geklebt. Nach Reporter-Informationen vor Ort will die Polizei die Klimakleber schnellstmöglich von der Straße bekommen, um den völligen Zusammenbruch des Verkehrs in Bremen zu verhindern.

Klima- und Nahverkehrs-Streik am Freitag in Bremen: Fridays for Future will Kundgebung am Rathaus abhalten

Fridays for Future will am Freitagvormittag ab 10 Uhr mit mehreren tausend Teilnehmern erst eine Kundgebung auf dem Bremer Marktplatz zwischen Rathaus und Bürgerschaft veranstalten. Anschließend zieht die Bewegung als Demo durch die Innenstadt.

Auch Hunderte Schüler in Bremen hatten sich bereits zum Treffpunkt in der City aufgemacht.

Da Klimaschützer sowie Angestellte des öffentlichen Nahverkehrs heute gleichzeitig streiken, droht Bremen ein Ausnahmezustand. Welche Linien am Freitag vom Streik betroffen sind, lesen Sie hier.