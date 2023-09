Sperrung nach Brand beendet: B6 in der Neustadt wieder in beide Richtungen befahrbar

Von: Marvin Köhnken, Marcel Prigge

Teilen

In der Nacht zu Samstag, 9. September, brannten zwei Autos unter der Brücke der B6 in Bremen aus. Das Bauwerk wurde so sehr beschädigt, dass ein Statiker es nun prüfen soll. Die B6 bleibt bis Montag gesperrt. © Nord-West-Media TV

Ein Brand in der Bremer Neustadt hat Verkehrsprobleme ausgelöst. Unter der Brücke der B6 brannten zwei Autos aus. Die Straße war stadtauswärts tagelang gesperrt.

Update vom Montag, 11. September, 17 Uhr: Der Verkehr auf der Bundesstraße 6 in der Neustadt fließt seit 15 Uhr wieder. Allerdings ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Höhe des Neustädter Bahnhofs derzeit von Tempo 60 auf Tempo 50 reduziert. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Weiterhin gelte im Streckenabschnitt das bereits bestehende Überholverbot für Lkw.

Die Schadensanalyse der Experten habe am Montag Beschädigungen an einem Spannglied und einem Brückenlager unterhalb der Brücke offenbart. Dadurch werde die Statik des Bauwerks nicht grundsätzlich beeinflusst, beide Bauteile müssen jedoch ausgetauscht werden. Für diese Instandsetzungsmaßnahmen werde ein weiteres Gutachten benötigt, bevor die Arbeiten geplant werden können.

Kosten infolge des Brandes an der B6 in Bremen-Neustadt trägt der Verursacher

Eine Schätzung aller Kosten, die nach dem Brand in der Nacht auf Samstag entstanden sind und noch entstehen, sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich, heißt es weiter. Die Kosten trage der Verursacher, so die Autobahn GmbH.

Update vom Montag, 11. September: Die B6 in Bremen in Fahrtrichtung Delmenhorst bleibt nach einem Brand bis auf Weiteres gesperrt. Die Sperrung betrifft beide Spuren, teilte die Autobahn GmbH des Bundes jetzt mit. Auf Höhe des Neustädter Bahnhofs hatte es am Wochenende unterhalb der Hochstraße gebrannt. Dort müsse das Schadensbild erfasst und die Auswirkungen festgestellt werden.

Im Tagesverlauf finden nähere Untersuchungen durch Experten der Autobahn GmbH des Bundes unter Einbindung eines externen Gutachters statt, heißt es weiter. Die Brücke werde auf statische Beeinträchtigungen untersucht, um das Schadensbild möglichst detailliert zu erfassen. Weder ein genauer Zeitpunkt für die Aufhebung der Sperrung, Details zum Schadensbild und zu den Kosten für etwaige Reparaturen können derzeit noch nicht mitgeteilt werden.

Sperrung der B6 in der Neustadt in Richtung Delmenhorst bleibt bis auf Weiteres bestehen

Die Umleitung erfolgt unmittelbar vor Ort. Der Verkehr wird direkt nach der Stephanibrücke abgeleitet und über die folgende Auffahrtsrampe wieder auf die B6 zurückgeleitet. Ortskundigen Verkehrsteilnehmenden wird die großräumige Umfahrung empfohlen.



Ursprungsmeldung vom Samstag, 9. September: Bremen – Ein Feuer in der Nacht zu Samstag, 9. September 2023, wird für ein Verkehrschaos in den kommenden Tagen sorgen. Direkt unter der B6 in der Bremer Neustadt sind ein Taxi und ein VW Polo in Brand geraten. Da die Flammen die Brücke beschädigten, muss diese nun gesperrt werden.

B6 in Bremen bis Montag gesperrt: Verkehrschaos dank Auto-Brand

Schon wieder brennen Autos in der Bremer Neustadt. Dieses Mal könnte es sich mutmaßlich aber nicht um ein gelegtes Feuer handeln. Nach Angaben des Regionalmagazins buten un binnen, hätte der Fahrer eines der beiden Fahrzeuge selbst ein Feuer während der Fahrt an seinem Auto bemerkt und sei dann auf einen Parkplatz der Unterführung zugesteuert. Er habe sich neben den anderen Wagen gestellt, auf den der Brand übergeschlagen sei.

Statiker soll Brücke der B6 prüfen: Beschädigungen teilweise sichtbar

Zwar konnte die Feuerwehr die brennenden Autos innerhalb kurzer Zeit löschen, dennoch entstand eine Flammensäule, die so hoch wurde, dass die Hitze die Hochstraße beschädigen konnte. Nach Angaben eines Reporters vor Ort hätten sich Bitumen verflüssigt und hängen von der Brücke herunter.

Wie groß die Ausmaße der Schäden sind, soll nun ein Statiker prüfen. Bis zum Montagmittag soll die B6 in dem betroffenen Bereich gesperrt bleiben.

Feuerteufel vermutet: Immer wieder brennen Autos in der Bremer Neustadt

Immer wieder brennen in der Neustadt in Bremen Autos. Lange Zeit ist vermutet worden, dass ein Feuerteufel in Bremen unterwegs sein könnte. Die Polizei und Feuerwehr prüft immer wieder Verdachtsfälle der Brandstiftung, zuletzt als Kleinbusse in der Bremer Neustadt brannten.