Auto brennt auf der A1: Unfall und Feuerwehreinsatz bei Bremen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Zu einem Verkehrsunfall auf der A1 bei Bremen ist es am Dienstagmorgen gekommen. Es hat sich ein Stau gebildet. © -

Stau auf der A1: Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn bei Bremen ereignet, ein Auto ist in Brand geraten. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Bremen – Zu einem Unfall auf der A1 ist es am Dienstagmorgen bei Bremen gekommen. Die Feuerwehr löschte ein Auto, was aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Zurzeit finden Aufräumarbeiten zwischen Uphusen/Bremen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz statt. Zwischenzeitlich wurden Autofahrer werden gebeten, die Autobahn weiträumig zu umfahren, da aufgrund des Einsatzes mit einem Zeitverlust zu rechnen war. Der Stau erstreckte sich auf etwa sieben Kilometer bis zur Anschlussstelle der B6 in Brinkum.

Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauern an. Der rechte Fahrstreifen ist aufgrund der Aufräumarbeiten weiterhin gesperrt.