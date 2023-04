Verkaufsoffene Sonntage in Bremen 2023: Alle Termine im Überblick

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Shoppen am Sonntag: In der Hansestadt Bremen ist das 2023 an neun Terminen möglich. Start ist am Sonntag, 2. April. Alle Termine im Überblick.

Bremen – Es soll sogar sonnig werden: beste Voraussetzungen also für den ersten verkaufsoffener Sonntag in Bremen 2023. Zahlreiche Geschäfte laden zum ausgiebigen Bummeln und Shoppen in der Hansestadt ein. Dabei sind die insgesamt neun verkaufsoffenen Sonntage in Bremen 2023 nach Stadtteilen gestaffelt.

In Bremen sind 2023 insgesamt neun verkaufsoffene Sonntage geplant. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Den Beginn machen dabei am kommenden Sonntag, 2. April 2023, von 13 bis 18 Uhr, die Geschäfte in der Altstadt, Ostertor, Bahnhofsvorstadt, Findorff, Steintor, Fesenfeld und den Straßen Am Schwarzem Meer sowie die Läden an der Hamburger Straße zwischen Verdener Straße und Sankt-Jürgen Straße.

Welche verkaufsoffenen Sonntage 2023 in Bremen noch anstehen – der Überblick.

Verkaufsoffene Sonntage in Bremen 2023: Alle Termine im Überblick

2. April (Altstadt, Ostertor, Bahnhofsvorstadt, Findorff, Steintor, Fesenfeld und den Straßen Am Schwarzem Meer und Hamburger Straße zwischen Verdener Straße und Sankt-Jürgen Straße)

7. Mai (Osterholz, Vegesack und Straße Zum alten Speicher)

11. Juni (Altstadt, Ostertor, Bahnhofsvorstadt, Findorff, Steintor, Fesenfeld und den Straßen Am Schwarzem Meer und Hamburger Straße zwischen Verdener Straße und Sankt-Jürgen Straße)

25. Juni (Kirchhuchting und in den Straßen Steinsetzerstraße, Bergfeldstraße, Ernst-Buchholz-Straße, Fritz-Thiele-Straße und Borgwardstraße)

2. Juli (Überseestadt, Industriehäfen, Gröpelingen und der Straße Auf den Delben)

24. September (Einkaufszentrum Berliner Freiheit)

8. Oktober (Osterholz, Vegesack und in den Straßen Borgwardstraße, Bergfeldstraße, Fritz-Thiele-Straße, Ernst-Buchholz-Straße und Steinsetzerstraße)

29. Oktober (Altstadt, Bahnhofsvorstadt, Ostertor, Steintor, Fesenfeld, Findorff)

5. November (Gröpelingen, Industriehäfen, Überseestadt, Kirchhuchting und der Straße Auf den Delben)

Meist finden die verkaufsoffenen Sonntage in Bremen immer zu einem bestimmten Anlass statt. Am 2. April ist es der Beginn der diesjährigen Bremer Osterwiese. Am 29. Oktober sorgt der letzte Tag des Bremer Freimarkts für offene Läden in der Hansestadt.