Verhandlungen gehen weiter: Verdi ruft zum Streik bei Metro Bremen auf

Von: Adriano D'Adamo

Seit 4:30 Uhr befinden sich Beschäftigte der Metro in Bremen im Streik. Verdi rief einen Warnstreik aus, um in den Gehaltsverhandlungen mehr Druck auszuüben.

Bremen – Die Gewerkschaft Verdi rief am 22. Juni um 4:30 Uhr zu einem weiteren Warnstreik aus. Dieser umfasst die Beschäftigten bremischen und niedersächsischen Groß- und Außenhandel und genossenschaftlichen Großhandel des Unternehmens Metro. Schon am Mittwoch, 21. Juni, riefen die Gewerkschaften zu einem Streik der Beschäftigten bei Edeka in Weyhe auf.

Uneinigkeiten bei den Verhandlungen: Warnstreik nur in Bremen

Verdi befindet sich seit dem 1. Mai in Verhandlungen mit den Arbeitgebern für höhere Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen. „Mehr Kohle heißt die Parole! Auch die Beschäftigten bei der Metro brauchen jetzt mehr Geld für ihren Lebensunterhalt“, so Tobias Uelschen, Verdi-Gewerkschaftssekretär.

Die Metro sei gut und gestärkt aus der Krise hinausgegangen, nun müsse auch endlich für die Beschäftigten etwas abfallen. „Es gibt immer mehr Kolleg*innen, die sich zum Monatsende sogar ihren Weg zur Arbeit nicht mehr leisten können, ein Skandal in einer so reichen Branche wie dem Handel!“, heißt es in der Streik-Ankündigung von Verdi.

Die Verdi rief zum Streik bei der Metro in Bremen auf. © IMAGO/Dorit Kerlekin

Kampf für 140.000 Beschäftigte – doch Auswirkugnen des Metro-Streiks erstmal nur in Bremen zu spüren

Der Streik umfasst nur Metro Deutschland an der Neuenlander Straße 111 in Bremen. Wie lange er anhalten soll, wurde nicht mitgeteilt. Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter rund 140.000 Beschäftigten im Groß- & Außenhandel sowie genossenschaftlichen Großhandel um 13 Prozent und mindestens 400 Euro. Die Ausbildungsvergütung soll um 250 Euro angehoben werden. Eine Vertragslaufzeit von zwölf Monaten wurde angesetzt.

Das Gegenangebot der Arbeitgeber sieht eine Erhöhung der Gehälter und Löhne von vier Prozent ab Dezember 2023 und 2,1 Prozent ab Dezember 2024 vor. Eine einmalige Inflationsausgleichsprämie von 700 Euro soll im Folgemonat nach Tarifabschluss zum 1. Mai 2024 ausbezahlt werden. Für Auszubildende wäre es nur der jeweils halbe Betrag. Die Vertragslaufzeit soll zwei Jahre betragen. Durch den Warnstreik möchte Verdi mehr Druck auf die Arbeitgeber in den Gehaltsverhandlungen ausüben.