Verhandlungen bei Bosch

Bremen – Die Gewerkschaft IG Metall hat einen Warnstreik im Bremer Bosch-Werk (Huchting) am Freitag kurzfristig beendet. Der Grund dafür war, dass der Mutterkonzern seine „Verhandlungsbereitschaft in allen noch strittigen Themenfeldern“ erklärt habe, so der Bremer IG-Metall-Geschäftsführer Volker Stahmann. „Die Themenfelder sind Abfindungshöhe, Laufzeit des Standortes und Mitgliederbonus.“ Mit Blick auf die Erklärung des Konzerns nehme die Gewerkschaft die Verhandlungen wieder auf. Der Konzern will die Lenksäulen-Produktion in Huchting Ende des Jahres schließen. Die Gewerkschaft sagt aber, es gebe noch Aufträge bis zum Jahr 2023. kuz