Tödliche Messerstiche im Viertel: Zeuge belastet Angeklagte schwer

Gefährliche Körperverletzung wird Omar T. (22, vorne links) vorgeworfen, Muslim A. (24), r.) muss sich wegen Mordes an einem Pakistaner verantworten. Für beide Angeklagten übersetzt ein Dolmetscher (Mitte). Im Hintergrund: Die Verteidigung, Rechtsanwältin Britta von Döllen-Korgel und Rechtsanwalt Philip Martel.

Bremen - Von Steffen Koller. Wortgefecht, Faustschläge, Messerstiche: Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an einem 20-Jährigen im Bremer Steintorviertel hat am Dienstag eines der Opfer ausgesagt und die Angeklagten schwer belastet.

Der Mann will laut eigener Aussage gesehen haben, wie Muslim A. seinen Kollegen mit einem Stich in die Brust umbrachte. Zuvor sei er selbst von den beiden Angeklagten angegriffen worden.

Die Hürden sind hoch, die der Vorsitzende Richter Jens Florstedt an diesem Verhandlungstag zu meistern hat. Kaum ein Verfahrensbeteiligter in Saal 249 des Bremer Landgerichts versteht, was ein Dolmetscher für den aus Pakistan stammenden Zeugen übersetzt.

Mehrfach monieren Verteidigung und psychiatrische Gutachterin die schlechte Akustik im Raum. Doch dieses Problem soll sich schnell lösen. Die Lautsprecheranlage funktioniert nach wenigen Versuchen, zumindest akustisch ist der Zeuge nun zu verstehen.

Die eigentliche Aufgabe - die Rekonstruktion dessen, was am Abend des 2. November 2017 im Bremer „Viertel“ passiert ist - gestaltet sich hingegen bedeutend schwieriger. Zum einen sind es die schwammigen Erinnerungen des Zeugen, zum anderen ist es die Sprachbarriere, die sich der Aufklärung des Falls immer wieder entgegenstellen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Omar T. (22) und Muslim A. (24) vor, an jenem Abend zunächst auf den 20-jährigen Zeugen eingeschlagen und eingestochen zu haben. Bei ihrer anschließenden Flucht vom Tatort soll Muslim A. einem Mitarbeiter eines Burgerladens, der dem Mann zu Hilfe kommen wollte, einmal in die Brust gestochen haben. Der ebenfalls 20 Jahre alte Pakistaner starb noch am Tatort.

Zeuge soll Frau von Muslim A. beleidigt haben

Zuvor soll der nun am Dienstag geladene Zeuge die Frau von Muslim A. beleidigt haben. So zumindest schilderte es A. in einer vorherigen Vernehmung. Der Zeuge widerspricht dieser Aussage vehement. Seiner Erinnerung nach habe er zu der 18-jährigen Frau, welche er zuvor in einem Supermarkt angesprochen hatte, gesagt: „Du bist sehr schön.“ Nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn es nur, wie er es sagt, ein Kompliment war - nun nahm das Verhängnis seinen Lauf.

Die beiden Männer, so der Zeuge, folgten ihm dann bis zum Imbiss, vor dem ihm Omar T. - der sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten muss - unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Danach versetzte ihm Muslim A., so der Zeuge, drei Messerstiche in Schulter, Rücken und Brust.

Richter Florstedt sieht sich mit widersprüchlichen Aussagen konfrontiert. Regelmäßig liest er dem Zeugen Auszüge aus seiner polizeilichen Vernehmung vor. Es sind Details, die für den Mann mehr als 14 Monate nach der Tat nur schwer vollends zu beantworten sind. „Wo genau standen Sie, als auf Sie eigestochen wurde? Wer hat Sie zuerst geschlagen. Und mit welcher Faust, mit der rechten oder der linken?, Wie weit standen sie weg, als auf ihren Kollegen eingestochen wurde?“

Viele Fragen bleiben offen

Es sind diese Fragen, auf die der 20-Jährige an diesem Verhandlungstag kaum zweifelsfrei Antworten findet. Doch in einem ist er sich sicher: Er habe genau gesehen, wie Muslim A. aus einer halben Drehung nach hinten auf das Opfer einstach. Wenige Sekunden später sank der Mann zu Boden, so der Zeuge. „Ich glaube, ich wurde getroffen“, habe sein Kollege noch gesagt. Es waren seine letzten Worte.

Der Versuch, die beiden mutmaßlichen Täter danach zu stellen, seien gescheitert. Er sei noch hinter den beiden her gerannt, doch ohne Erfolg. „Ich merkte Blut in meinen Schuhen, dann konnte ich nicht mehr“, übersetzt der Dolmetscher die Aussage des Zeugen.

Der Prozess wird am kommenden Freitag, 18. Januar, fortgesetzt.