Vergewaltigung einer 16-Jährigen in den Wallanlagen: Polizei sucht Täter mit Fotos

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden öffentlich nach einem Mann, der Anfang Februar eine 16-Jährige in den Wallanlagen vergewaltigt haben soll.

Bremen - Am Dienstag, 5. Februar, gegen 23 Uhr, sprach der Unbekannte die Jugendliche im Bereich der Haltestelle Bürgermeister-Smidt-Straße an. Unter einem Vorwand lockte er die junge Frau in die Wallanlagen, wo er sie wenig später vergewaltigte. Das teilt die Polizei mit.

Täterbeschreibung

Der Tatverdächtige ist etwa 18 bis 25 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Brille und hatte schwarze Haare sowie einen leichten Bartansatz. Zudem trug er eine dunkelrote Jacke mit weißen Streifen am Ärmel, eine dunkle Jeans, schwarze Nike-Schuhe und einen dunkelgrünen Rucksack.

+ Wer kennt diesen Mann? © Polizei

Nach intensiven Ermittlungen bitten Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei seiner Identifizierung. Wer Hinweise zu dem Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

