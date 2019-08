Vergewaltigung einer jungen Frau in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bremen sucht Zeugen nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Bremen-Mitte.

Bremen - Die Frau war in der Nacht zu Sonntag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Ostertorsteinweg unterwegs. Auf Höhe des Goetheplatzes soll sie dann ersten Ermittlungen zufolge von zwei Männern abgefangen und von einem der beiden vergewaltigt worden sein. Anschließend flüchteten die Täter, teilt die Polizei mit. Der Haupttäter soll kurze Haare und eine schlanke Statur gehabt haben.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Die Polizei Bremen sucht Zeugen und fragt: „Wer kann Hinweise auf die beiden Männer geben? Wer hat am in der Nacht zu Sonntag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Ostertorsteinweg/Goetheplatz/Wallanlagen gemacht?“ Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise jederzeit unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

