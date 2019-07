Dagmar Richard: „Sinnesänderung“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Sinnesänderung“ lautet der Arbeitstitel zu Dagmar Richards Werkreihe, aus der sie eine Collage in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Inspiriert durch eine Reise, nimmt sie sich der Vergänglichkeit und Wandelbarkeit unserer Umwelt und ihrer Landschaften an.

Aus Acryl, Fotografie und Metall schuf Dagmar Richard diese Collage zur Lage der Antarktis. Eine Reise nach Südgeorgien brachte sie auf die Idee zu der Werkreihe. „Das große Thema ist die Landschaft und ihre Veränderung“, sagt Richard. In diesem ausgewählten Bild verarbeitet sie Eindrücke von ihrer Reise. Da ist die karge moosgrüne Vegetation neben einer Nahaufnahme von rostigen Hinterlassenschaften der Menschen und der Walfangindustrie. Die Konturen aus Rost erinnern an ein menschliches Profil.

„Die Antarktis macht deutlich, wie sorgsam man mit einer Landschaft umgehen muss, um sie zu erhalten. Das ist mein großes Thema“, sagt die Künstlerin. „Landschaft, Natur, was diese mit dem Menschen macht, und was der Mensch mit der Natur macht.“ Weitere Werke der Themenreihe zeigen beispielsweise Collagen mit Fotos aus den Zeiten des Walfangs oder auch aus solchen der Gegenwart, in der mit großem Aufwand versucht wird, die ursprüngliche Landschaft wiederherzustellen. Die Fotografien auf transparenten Folien befinden sich mit etwas Abstand vor der Leinwand und schaffen so einen dreidimensionalen Bildraum.

Durch den Einsatz von Folie oder die Bespannung mit Organza-Stoff verleiht Richard vielen ihrer Werke eine geheimnisvolle räumliche Tiefe. Auch in ihren Zeichnungen bricht sie mit kühnem Strich die verwendeten Fotografien auf und setzt sie auf dem Papier fort. Temperamentvolle Linien machen statische Landschaften zu etwas Dynamischem und Lebendigem.

Der Weg zur bildenden Kunst führte bei der 1942 geborenen Wahl-Bremerin über den Schmuck. Kreativ war sie bereits in jungen Jahren, doch bestimmten zuerst Familie und Broterwerb den Alltag. Nebenbei fertigte Richard Schmuck. Später bewies sie sich ihr Können selbst durch die Prüfung an der Akademie in Hanau und sattelte nach 15 Jahren als freie Goldschmiedin auf Zeichnung und Malerei um.

Richard beginnt früh mit der Arbeit und freut sich darüber, dass sie zu ihrem Atelier nur wenige Minuten braucht. „Wenn mal kurz etwas anderes erledigt werden muss, ist man nicht gleich völlig aus dem Schaffensprozess raus.“

Die Herausforderung sei es, sich immer wieder neu zu erfinden und die Themen mit Tiefe zu versehen. Dabei gehe es nicht um Schönheit, merkt Richard an. Der Kunstmarkt, der sich stark auf junge Künstler fokussiert, mache es älteren Malern allerdings schwer, an Ausstellungen zu kommen.

Ob wir Kunst brauchen? – „Oh, ja, sie ist Nahrung für die Seele. Der Mensch braucht einen Raum, in dem er sich mit anderen Ideen auseinandersetzen kann. Einige Bilder schlagen bei uns eine besondere Saite an, so dass man sie spontan kaufen möchte. Andere wieder zeigen mit dem Finger auf schwierige Themen.“

Zu den Künstlern, die für Richard besonders bedeutend sind, zählen der deutsche Zeitgenosse Gerhard Richter sowie der spanische Maler, Grafiker und Bildhauer Salvador Dalí (1904 bis 1989). An Richter gefällt der Bremerin, dass er ungemein genau arbeitet. Er zeige immer wieder neue Ansätze. Das Gleiche gelte für Dali, der ein phantastischer Zeichner und Maler mit verrückten Ideen gewesen sei.

Wenn Richard jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann gingen Bilder an alle Grundschulen. „Sie sollen dazu auffordern, dass die Kinder sich mit Kunst auseinandersetzen. Der Blick könnte dadurch für das richtige Leben geschärft und vom Smartphone abgewendet werden.“