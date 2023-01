Verfassungsschutz warnt: Immer mehr Reichsbürger in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Eine bundesweite Razzia rückte zuletzt erneut die Reichsbürger-Szene in den Fokus. Auch in Bremen nimmt die Zahl der Verfassungsgegner immer mehr zu.

Bremen – Bei einem bundesweiten Schlag gegen die „Reichsbürger“-Szene Anfang Dezember 2022 wurden 25 Menschen festgenommen – darunter auch drei in Niedersachsen. Bremen war dabei nicht im Fokus der Ermittler, dennoch stieg auch im kleinsten Bundesland zuletzt die Zahl der Reichsbürger deutlich.

Bei einer Razzia gegen sogenannte Reichsbürger führten vermummte Polizisten nach der Durchsuchung eines Hauses in Frankfurt Heinrich XIII. Prinz Reuß zu einem Polizeifahrzeug. © DPA

„Wir haben in Bremen sicher nicht die größte Reichsbürger-Szene“, sagt Dierk Schittkowski, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, im Gespräch mit dem Weser Kurier. Dennoch seien auch hier einige der Mitglieder bereits durch Gewalt aufgefallen. So hätten die Behörden bei zwölf von ihnen deren Waffen-Erlaubnis widerrufen müssen. 30 Waffen hätten daraufhin abgegeben werden müssen – darunter auch Schalldämpfer. Auch im Landkreis Verden gibt es „Reichsbürger“-Aktivitäten.

Zahl der Reichsbürger in Bremen gestiegen: „Hochgradig gefährliche Leute“

Reichsbürger seien „hochgradig gefährliche Leute“, warnt Schittkowski im Weser Kurier. Auch wenn sich der Verfassungsschutz in Bremen derzeit eher mehr mit sogenannten „Vielschreibern“ herumschlagen müsste – also Menschen, die lange Briefe an Behörden schicken, um sich gegen Mahn- oder Bußgeldbescheide zu wehren. Einfach, weil sie die Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen würden.

Doch auch die sollte man nicht verharmlosen, so Schittkowski: „Im Kern sind diese Leute zum Widerstand bereit. Und wir haben die einen, die nur bellen. Und die anderen, die sagen: Ich würde auch beißen.“

Reichsbürger in Bremen haben durch Corona Aufwind bekommen

Die Szene hätte in Bremen durch Corona und die damit verbundenen Kundgebungen und Demonstrationen zuletzt Auftrieb bekommen. Durch die Proteste habe man sich mit anderen Gruppen vernetzten und organisieren können. Derzeit würde die Zahl der Reichsbürger in Bremen auf rund 100 geschätzt.

Allerdings wird die Zahl im nächsten Jahresbericht, der im Frühjahr veröffentlicht wird, wohl deutlich höher ausfallen. 2022 lag die Zahl der Straftaten, die von Reichsbürgern begangen wurden, im niedrigen einstelligen Bereich. Es handelte sich vor allem um Bedrohungen und Verstöße gegen das Vereinigungsverbot. Aber auch durch die Weigerung, Steuern zu bezahlen, oder auch ihre Kinder nicht zur Schule schicken zu wollen sowie den Widerstand gegen Bußgelder würden Reichsbürger in Bremen immer wieder auffallen.

Verfassungsschutz warnt vor „Gruppe von Menschen, von denen demnächst schwere Straftaten begangen werden“

Wenn das Haus eines Szenemitglieds zwanggeräumt werden muss, dann rücken auch schonmal mehrere Streifenwagen an. Schittkowski warnt davor, Reichsbürger als Spinner abzutun: „Einzelne ergehen sich so lange in Gewaltfantasien, bis sie dann auch ernsthafte Straftaten begehen.“ Als Verfassungsschutz verfolge man den Ansatz: „Da ist eine Gruppe von Menschen, von denen demnächst schwere Straftaten begangen werden.“ Die Aktivitäten der Szene in den sozialen Medien verfolge man sehr genau. Nicht nur sammle der Verfassungsschutz Informationen, man fordere die Behörden auch aktiv zu einer Null-Toleranz-Haltung und zur Weitergabe von Informationen auf.