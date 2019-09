Verfassungsschutz: Große muslimische Mehrheit gegen Salafismus

Bremer Islamwissenschaftler untersucht Kritik

+ © Senator für Inneres Dierk Schittkowski (Leiter des Bremer Landesamtes für Verfassungsschutz) und Innensenator Ulrich Mäurer mit Dr. Hazim Fouad, dem Verfasser der Studie. © Senator für Inneres

"Eine riesige Fülle" an Salafismus-Kritik aus der muslimischen Gemeinde hat der Islamwissenschaftler des Bremer Landesamtes für Verfassungsschutz, Hazim Fouad, zusammengetragen. In Bremen gehören 540 Personen dieser fundamentalistischen Strömung an.