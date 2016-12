Verein „Mariposa“ unterstützt Kindertagesstätte in Guatemala

Renate Winter reist ins Bergdorf San Mateo

+ © Mariposa Knapp 100 Kinder besuchen die Kindertagesstätte „Semilla de Esperanza y Amor“ im Hochland Guatemalas. Der Bremer Verein „Mariposa“ unterstützt die Einrichtung ideell und finanziell. © Mariposa

Bremen - Von Jörg Esser. Es geht wieder los. Renate Winter sitzt sozusagen auf gepackten Koffern. Am 8. Januar reist sie ins Hochland von Guatemala – für fünf Monate. Winters Ziel ist die „Semilla de Esperanza y Amor“ (SEA), eine Tagesstätte für Kinder in dem Bergdorf San Mateo. Die Tagesstätte wird vom Bremer Verein „Mariposa“ gefördert. Und Renate Winter zählt zu den engagierten Schmetterlingen.

„Mariposa“ heißt auf Spanisch Schmetterling. Der im Jahr 2000 gegründete Bremer Verein um seine Vorsitzende Christine Dittmer hat es sich zur Aufgabe gemacht, ausgewählte soziale Projekte im guatemaltekischen Hochland finanziell, materiell und humanitär zu unterstützen. „Der Flügelschlag eines kleinen Schmetterlings kann Großes in Bewegung setzen“, so die Philosophie der „Mariposas“. Das ist geglückt, wie die Leser unserer Zeitung mehrfach erfahren haben. Doch der Schmetterling flattert kräftig weiter – die Kraft seiner Flügelschläge wird dringend benötigt. Die SEA steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Zwei langjährige Spenden aus den Niederlanden und Kanada laufen aus. „Ab Januar 2017 sind noch nicht alle Lehrergehälter und Schulmaterialien abgesichert“, sagt Winter. Auch der Kursverfall des US-Dollars und der Landeswährung Quetzal sorgt für Verluste.

In der „Semilla de Esperanza y Amor“ hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert. 2013 hat die Direktorin Lys Flores neben der Tagesstätte eine Grundschule gegründet. Kamen anfangs 13 Kinder, besuchen heute 98 Mädchen und Jungen die Grundschule (1. bis 6. Klasse). Kamen bislang ausschließlich Kinder aus den armen und sozialschwachen Familien San Mateos, besuchen heute auch viele Kinder aus den umliegenden Dörfern die SEA. „Der Umgang miteinander hier ist freundlich, respektvoll und bestimmt“, sagt Lys Flores. „Weder strafen wir noch werten wir die Kinder ab.“ In staatlichen Schulen hingegen würden Kinder häufig gemobbt, wenn sie Lerndefizite haben. „Sie haben dann Angst, verweigern den Unterricht und landen irgendwann auf der Straße“, so die Direktorin.

+ Lys Flores ist Direktorin der „Semilla de Esperanza y Amor“. © Mariposa

„Ohne Bildung gibt es keine Zukunft“, ergänzt Winter. Die Bremerin unterrichtet und fördert in San Mateo vor allem die Kinder mit großen Lernschwierigkeiten. „Das ist eine wunderbare Arbeit“, sagt sie. „Die Kinder brauchen Impulse und Mut.“ Der Aufenthalt in der Tagesstätte gibt den Kindern ein temporäres Zuhause und eine sichere Umgebung. Es gibt Tanzworkshops, Theaterstücke werden einstudiert. „Die Kinder haben Freude und Spaß außerhalb des Alltags.“

Die 13-jährige Deisy und ihr elfjähriger Bruder Bryan gehen in die vierte Klasse. Sie leben mit ihrer Mutter und weiteren sieben Geschwistern zusammen, der Vater hat die Familie verlassen. Deisy und Bryan kommen nur zweimal pro Woche zur Schule, weil sie ihrer Mutter auf dem Land helfen müssen.

Elvin geht seit einem Jahr in die Hochland-Schule. Der 15-Jährige stürzte bei der Avocado-Ernte aus großer Höhe von einem Baum, verletzte sich schwer an der Wirbelsäule und ist seither an den Rollstuhl gefesselt. Die öffentliche Schule lehnt es ab, ihn weiterhin zu unterrichten. Elvin ist nicht das einzige Kind, das aus dem öffentlichen Schulsystem fällt und in San Mateo landet. „Viele Kinder sind außerdem chronisch unter- oder mangelernährt“, sagt Flores. In der SEA erhalten sie zumindest regelmäßig ein Mittagessen – auch das wird von „Mariposa“ finanziert. Ein zusätzliches regelmäßiges Frühstück wäre wünschenswert, ergänzt Renate Winter. Zusätzliche Spendengelder könnten auch das möglich machen. „Mariposa“ unterstützt neben der „Semilla de Esperanza y Amor“ die Gehörlosen-Schule „Lavosi“ in Jocotenango und den politischen Radiosender „Mujb’ab’I Yol“ („Treffpunkt der Meinungen“).