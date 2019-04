„Verdammt viel“

Bremen - Von Steffen Koller. „Die Zahlen sind ein deutliches Signal, weiter aufzupassen.“ Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Dierk Schittkowski, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, haben am Mittwoch den Verfassungsschutzbericht für 2018 vorgestellt. Fazit der Sicherheitsbehörde: Während 2017 insgesamt 276 politisch und antisemitisch motivierte Straftaten in Bremen verzeichnet wurden, ist die Zahl im vergangenen Jahr auf 315 gestiegen.

Laut Bericht ist unter anderem die Zahl rechter Straftaten deutlich angestiegen. 2018 registrierte die Behörde 152 Straftaten, 2017 waren es 110 – wobei ein Großteil (89) der Taten als sogenannte Propagandadelikte Einzug in die Akten hielten. Außerdem wurden vier Gewaltdelikte registriert. In Bremen existiere „seit langem eine Mischszene aus aktions- und gewaltorientierten Rechtsextremisten und Angehörigen anderer gewaltaffiner Szenen wie Hooligans oder Rockern“, heißt es im Bericht. Im Vergleich zu rechten Delikten sind zwar die linkextremistischen Straftaten von 126 auf 119 leicht zurückgegangen, dafür stieg jedoch die Anzahl der Gewalttaten von elf auf 15. Insgesamt geht der Bremer Verfassungsschutz von etwa 80 gewaltbereiten Rechts- und 230 Linksextremisten aus.

Wesentlich höher schätzt die Sicherheitsbehörde die Zahl von Islamisten und Salafisten ein. Rund 540 soll es demnach in Bremen geben, die man „im weitesten Sinne der Szene“ zuordne, so Schittkowski. Die Zahl der Personen, die sich nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes radikalisiert haben, lägen im „niedrigen zweistelligen Bereich“, fügte Schittkowski an. Seit 2014 sind laut Innensenator Mäurer 44 Menschen (davon 14 Kinder) von Bremen aus in Kriegsgebiete nach Syrien und in den Irak gereist, um sich dort radikalen Gruppen wie dem „Islamischen Staat“ anzuschließen. Bei einer ähnlich großen Gruppe sei die Ausreise im Vorfeld verhindert worden. Wie groß die Gefahr von islamistischem Terror sei, hätten die jüngsten Anschläge in Sri Lanka gezeigt, so Schittkowski. In Deutschland laufen aktuell mehr als 1 000 Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Islamisten, was „verdammt viel“ sei, sagte der Bremer Verfassungsschutz-Chef. „Wir erhalten jede Woche neue Hinweise auf gefährliche Personen“, verdeutlichte Mäurer die Lage – deshalb wurde die Bremer Behörde von 50 auf 70 Mitarbeiter aufgestockt, was er „dringend notwendig“ nannte.

Zahlenmäßig zwar leicht auf dem Vormarsch, doch laut Bericht weniger gefährlich: sogenannte „Reichsbürger“ oder „Selbstverwalter“. In Bremen gebe es davon etwa 130 (2017: 120). Diese Gruppe fällt laut Bericht vorwiegend mit Beleidigungen, Urkundenfälschungen oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf. Ähnlich ist die Lage bei politisch motivierter Ausländerkriminalität, die zumeist von Anhängern der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und den türkischen Nationalisten um die „Grauen Wölfe“ ausgehe. Bisher sei es aber „nur zu kleineren Aktionen“ gekommen.