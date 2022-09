Verbrauchermesse „Hanse-Life“: Auf der Jagd nach Broschüren

Von: Thomas Kuzaj

Gartendeko-Kunstwerke präsentiert Norbert Ording auf der „Hanse-Life“ in den Bremer Messehallen auf der Bürgerweide. © Kuzaj

Bremen – „Meersalz ist ein bisschen salziger als anderes Salz, das würzt ein bisschen doller.“ Kaum hat sie begonnen, die Verbrauchermesse „Hanse-Life“ in den Hallen auf der Bürgerweide, da läuft sie auch schon heiß. Action in der Showküche! Italienisches ist angesagt – und Vorsicht in Sachen Salz ebenfalls: „Pesto alla Genovese braucht nicht so viel Salz, denn der Parmesan darin ist ja auch salzig.“

Salz hin, Salz her – kaum etwas, das es hier nicht gibt. Handgefertigte Schreibwaren hier, ein „Bücher-Outlet“ dort (einer der Titel: „Plätzchen ohne Schnickschnack“ – und vielleicht auch ohne Salz). Eine Cannabiscreme, die gegen Rückenschmerzen helfen soll, wird ebenso angepriesen wie ein Gemüsehobel mit wundersamen Fähigkeiten und ein Pfannensortiment zu, so das Versprechen, „unschlagbaren Messepreisen“.

Seniorengruppen am (nicht im) plätschernden Whirlpool, fröhliche junge Frauen an einem Stand mit Stoffen: „Guck‘ mal, die schönen Tücher!“ Und mittenmang: neue Laufwege. Stammbesucher finden nicht alles am gewohnten Ort, der Stand mit den aufgetürmten Honiggläsern zum Beispiel steht dieses Mal woanders. Der Stand des Bundestags ebenfalls – mehr zur Bürgerweide hin. Die Schulklassen haben ihn dennoch gefunden und lassen sich nun Grundlagen der Demokratie erklären, während erwachsene Demokraten auf der Jagd nach Kugelschreibern, Broschüren und Süßigkeiten sind. Salziges gibt es hier nicht. Und, nein, die Becher darf man nicht einfach so mitnehmen. Man kann sie bei einem Quiz gewinnen. Das Quiz beginnt aber erst, wenn die Schulklassen weg sind, erklärt eine Dame vom Bundestag. Die stilisierte Mini-Ausgabe der Reichstagskuppel, die über dem Stand schwebt, ist jedenfalls ein Blickfang – der historische Borgward-Bus nur wenige Schritte weiter ist es ebenfalls. „Nicht öffnen, bevor der Wagen hält“, heißt es im Inneren des Busses mit dem Baujahr 1953. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) vermietet das historische Fahrzeug (14 Sitzplätze, keine Stehplätze) für Einsätze bei Feierlichkeiten. Bei Temperaturen unter acht Grad muss der Bus zwei Minuten vorglühen.

Ein Frosch spielt Geige

Sehr bunt und sehr praktisch: Deckel für alle möglichen Gefäße und Gelegenheiten. © Kuzaj

Nicht vorglühen muss ein Frosch, der mit hingebungsvoller Geste Geige spielt (als wäre er der Helmut Zacharias der Teichlandschaften). Der Fidel-Frosch zählt zu den vielen beschwingt-phantasievollen Gartendeko-Kunstwerken am Stand von Norbert Ording aus Halen im Landkreis Cloppenburg. Vieles ist hier aus Bronze. Arbeiten von zehn verschiedenen Künstlern hat sein Unternehmen im Programm, sagt Norbert Ording. Die „Hanse-Life“ ist eine Premiere für ihn, er stellt hier zum ersten Mal aus. Das Messegeschäft aber ist ihm sehr vertraut. „Wir besuchen 38 Messen im Jahr“, sagt Ording. In der Regel aber seien es Gartenmessen, nicht Verbrauchermessen wie die Bremer „Hanse-Life“.

Die „Hanse-Life“ öffnet bis Sonntag, 18. September, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Ausnahme: am Freitag, 16. September, geht‘s bis 20 Uhr. Das „Wein-Special“ in Halle 3 öffnet normalerweise von 12 bis 20 Uhr – und am Sonntag, 18. September, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Bei Online-Buchung kostet eine Tageskarte für Erwachsene zehn Euro. Eine „Feierabendkarte“ (ab 15.30 Uhr) gibt‘s für sechs Euro. „Happy Friday“ (zweite Person ab 15.30 Uhr frei): sechs Euro. Familienpreis (zwei Erwachsene mit ihren Kindern unter 18 Jahren): 26 Euro. Auf der Bürgerweide kosten alle Karten jeweils einen Euro mehr, so die Organisatoren. Online-Tickets unter dieser Adresse.