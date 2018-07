Verboten: Einweggrills

Bremen - Die Feuerwehr, der Umweltbetrieb, das Umwelt- und das Innenressort appellieren an alle Bremer, angesichts der ausgetrockneten Natur äußerste Vorsicht beim Grillen zu wahren. „Die Böden vor allem in Parks und auf Grünflächen sind knochentrocken. Jeder Funkenflug kann zu schweren Bränden führen“, warnte Feuerwehrchef Karl-Heinz-Knorr.

Die Behörden bitten daher „eindringlich“, wie Jens Tittmann, Sprecher des grünen Umweltsressorts, betonte, nur fest installierte, gemauerte Grills oder standfeste Grills zu benutzen. Die Benutzung von Einweggrills – insbesondere in Form von Aluschalen direkt auf dem Boden – auf öffentlichen Flächen ist untersagt. Von ihnen gehe eine zu große Feuergefahr aus. „Wir wollen den Menschen nicht den Sommer und den Spaß am Grillen und das Vergnügen an der frischen Luft nehmen“, sagte Tittmann. Er richtete zugleich jedoch einen Appell an die Vernunft der Bremer, die Grillstelle erst zu verlassen, wenn die Glut vollständig verloschen sei. Tittmann: „Alternativen wären, insbesondere zu Hause, Elektrogrills, wo es nicht zu Funkenflug kommen kann.“

Grundsätzlich ist das Grillen in den Parks und Grünanlagen erlaubt, sofern keine anderen Personen gefährdet oder die Grünanlagen und Einrichtungen beschädigt oder verunreinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass durch die glühende Holzkohle nicht die Grasnarbe zerstört wird und nach dem Grillen keine Abfälle in der Grünanlage bleiben, heißt es bei den Behörden. Das Grillen am Werdersee ist lediglich an den fest installierten Grillplätzen und auf der Grillwiese erlaubt. Auch das Grillen unter Baumkronen ist nicht gestattet. Verboten ist das Grillen im Wald und in Natur- und Landschaftsschutzgebieten. „Die Polizei fährt vermehrt Streife in all diesen Gebieten“, heißt es. - gn