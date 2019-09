Verborgener Kreisverkehr

Bremen - Von Martin Kowalewski. Kaum ein Bremer hat die Unterpflasterstraße mitten in der Innenstadt je gesehen. Ein mehrere hundert Meter langer Kreisverkehr mit üppiger Spurbreite befindet sich nahe dem Siemens-Hochhaus, heute Sitz diverser Behörden, unter der Erde. Die Führung „Bremer Unterwelten II“ vom Verein „Stattreisen“ führt in unbekannte Welten mitten in Bremen und ist Thema in der Serie „Sommermomente“.

Stadtführer Michael Buchholz hat den Schlüssel für die Tür eines ehemaligen Sexshops neben dem Hochhaus. Darin führt eine Treppe hinab zur Unterpflasterstraße. Einige Autos sind geparkt. Zum Teil scheinen sie zu umliegenden Geschäften zu gehören. Die Straße ist durchaus geräumig. Pfeile an den Wänden weisen in Richtung der Notausgänge. Die etwa 15 Teilnehmer sind erstaunt und machen Fotos. Neben dem Siemens-Hochhaus haben auch anliegende Diskotheken Zugang zu der Straße – es ist ein Fluchtweg, wenn es brennt und Massenpanik auftritt. „Es geht darum, viel Platz zu schaffen, um die Leute aufzunehmen und ohne Schlüssel rauszubringen“, sagt Buchholz.

An der Seite ist eine Tür in der Mauer, dahinter eine 4,50 Meter hohe Leiter. Über ihr befindet sich eine Metallplatte. Öffnet man sie, kommt man oben am Herdentorsteinweg heraus. Ein Weg hinaus für Kletterwillige: „Stellen Sie sich vor, hier kommen ein paar hundert Leute runter. 30 oder 40 steigen dann hier schon mal rauf“, sagt Buchholz. Die Tour nimmt aber eine Treppe, die sie wieder ans Tageslicht führt. Die eigentliche Ausfahrt verberge sich hinter Rollladen in der Wand der Discomeile. Die Passanten würden nicht ahnen, was dahinter ist.

Eine ganz andere unterirdische Welt sind die Bananenreifekammern, gebaut Anfang des vorigen Jahrhunderts, am inzwischen zum Kulturviertel gewordenen Güterbahnhof. Ein langer Gang, viele Kammern gehen ab. Bis Ende der 70er reiften hier Bananen nach. „Dann kamen Künstler und wollten hier rein und Museen begannen, es hier als Lager zu benutzen“, sagt Buchholz. Um die Tour-Teilnehmer herum steht eine Medizinausstellung, inklusive einer Eisernen Lunge. In einer dunklen Kammer liegt ein Walkiefer. Neben der dunklen Kammersind weitere Walknochen gut sichtbar, einige sehen aus wie riesige Hände mit fünf Fingern. Ein bunter Ort unter der Erde, an dem es viel zu entdecken gibt.

Am ehemaligen Kopfbahnhof des Güterbahnhofs geht es wieder kurz unter die Erde und hinter einer Tür fahren Autos vorbei. Die Tour-Teilnehmer stehen jetzt im Findorfftunnel. Von hier ist es nicht mehr weit zum Hochbunker in der Admiralstraße. Er wurde 1943 fertiggestellt. Der Weg hinein führt durch eine massive Stahltür und einen Schleusenbereich. „Wir tauchen in eine fremde und düstere Welt ein“, sagt Buchholz. 2 600 Menschen sollten hier im Kriegsfall Schutz finden.

Im Zweiten Weltkrieg habe man die angreifenden Flugzeuge oft spät entdeckt. So seien oft nur zehn Minuten geblieben, um viele Menschen in den Bunker zu bekommen. Dann habe man die Schleuse geschlossen und für den Fall eines Giftgasangriffs einen Überdruck aufgebaut. Mitte der 70er erfolgte der Umbau zum Atomschutzbunker. Für 14 Tage hätten Essen, Wasser und Luft gereicht. Die Atmosphäre in den kahlen Gängen ist bedrückend. Ein alter Schiffsdiesel war für die Stromversorgung vorgesehen. 60 000 Liter Diesel lagerten in den Tanks. Heute ist der Motor nicht mehr betriebsbereit. In einem engen Nebenraum voller dicker Rohre können die Tour-Teilnehmer in einen Belüftungsschacht gucken.

Weitere Stationen der Tour sind der Synagogenkeller im Schnoor, der an ein von Nazis zerstörtes jüdisches Gemeindezentrum erinnert, sowie oberirdisch der Theaterberg. Die nächsten Führungen stehen an den kommenden vier September-Sonntagen jeweils um 14 Uhr auf dem Programm.

Infos und Anmeldung:

www.stattreisen-bremen.de