Verband „Angewandte Kunst Bremen“ lockt Besucher mit Ausstellung „Ins Grüne“

Unikate unter Bäumen

+ © Koller Skurrile Figuren der Künstlerin Katharina Bertzbach empfangen die Besucher bei der Gemeinschaftsausstellung „Ins Grüne“. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Das Wetter war schon ganz schön herbstlich. Temperaturen um 15 Grad, Wind, immer wieder Regenschauer – und doch lockte die Gemeinschaftsausstellung des Verbands „Angewandte Kunst Bremen“ (AKB) schon am Sonnabend mehrere hundert Besucher in den Park des Focke-Museums. „Ins Grüne“, so der Name der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung, hatte einiges zu bieten.