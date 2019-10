Der Kolonialwarenladen von Jonny Freese stand viele Jahrzehnte in einem Haus an der Lahnstraße in der Bremer Neustadt. Mitte der 90er war er Blickfang der Dauerausstellung „Handelsstadt am Fluss“ im Übersee-Museum. Jetzt ist er dort Teil der neuen Dauerausstellung „Spurensuche“. Foto: KUZAJ

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Verantwortung. Dieses Wort fällt oft, wenn Professorin Wiebke Ahrndt von ihrer Arbeit spricht. Denn, so die Direktorin des Übersee-Museums: „Mit unserer Art, Ausstellungen zu machen, prägen wir Bilder in den Köpfen der Menschen.“ Die Art, Ausstellungen zu machen, sie hat sich seit der Eröffnung des Hauses anno 1896 mehrmals grundlegend geändert. Genau das ist jetzt Thema einer neuen Dauerausstellung, die ab Sonnabend, 26. Oktober, zu sehen ist: Unter dem Titel „Spurensuche“ blickt das Übersee-Museum kritisch auf die ersten 100 Jahre seiner Geschichte.

Dabei geht es nicht darum, in Erinnerungen zu schwelgen – die 500-Quadratmeter-Ausstellung mit 625 Exponaten ist kein Nostalgie-Trip. Sie ist ein Kind der Gegenwart, folglich sind „Provenienzforschung“ und „Dekolonisierung“ die Stichworte. Wie, warum und unter welchen Umständen sind Sammlungsgegenstände ins Museum gekommen? Fragen wie diese stehen im Fokus. Nicht immer gibt es eindeutige Antworten, manchmal gar keine.

„Die Kolonialzeit war prägend für unser Haus“ sagt Ahrndt. „Andere Zeiten aber auch.“ Die 663 000 Euro teure „Spurensuche“ folgt vier zeitlichen Schwerpunkten und führt damit zugleich durch unterschiedliche Zeitgeist-Zonen – Gründungsjahre, NS-Zeit, Neuaufbau nach dem Krieg, radikale Neukonzeption in den 70er Jahren.

Die „prägende Gestalt“ der Anfangszeit, so Ahrndt, war Hugo Schauinsland (1857 bis 1937), Zoologe und Gründungsdirektor des Museums für Natur-, Völker- und Handelskunde. „Bis er 1933 von den Nazis in die Rente genötigt wurde.“ Vier Mal sei Schauinsland auf Schiffen der Bremer Reederei Norddeutscher Lloyd (NDL) „um die Welt gereist“ – bei freier Fahrt und ohne die Last von Frachtkosten. Ahrndt: „Er hat unglaublich viel gekauft, die Netzwerke der Bremer Kaufmannschaft genutzt. Er galt als Großmeister des Feilschens. Aber er hat auch Grenzen überschritten in seiner Sammelleidenschaft.“

Etwa bei der Ausgrabung von Maori- und Moriori-Gebeinen. Das geschah aus dem Geist der Zeit heraus. Aus der Sicht von heute aber ist es ein ethisch unvertretbarer Eingriff in die Bestattungskultur der betroffenen Völker gewesen. 2017 hat das Museum die Gebeine nach Neuseeland zurückgegeben. Auch so stelle man sich der Verantwortung für die Geschichte des Hauses, sagt Direktorin Ahrndt.

Gründungsdirektor Schauinsland galt auch als Innovator. Er stellte Schaugruppen ins Museum, inszenierte Welten mit Pflanzen, Tieren, Menschenfiguren – stark emotionalisierend, sehr wirkungsvoll. „Das kannte man bis dahin im Museum nicht“, so Ahrndt. Es war etwas anderes als bloß Vitrinen und Schaukästen. Aber gerade mit den Figuren wurden auch Klischees ausgedrückt und weitergegeben – etwa dann, wenn Indianer aussahen wie in Karl-May-Büchern, aber nicht wie in der Wirklichkeit. Die „Spurensuche“ greift solche Aspekte ebenfalls auf.

Und sie geht auch dahin, wo es wehtut. In die NS-Zeit zum Beispiel. 1935 wurde das Haus in „Deutsches Kolonial- und Übersee-Museum“ umbenannt; Bremen wollte sich profilieren als „Stadt der Kolonien“. Das Museum sollte nun für eine „Rückgewinnung“ der deutschen Kolonien werben. „Die Gleichschaltung ging einfach“, sagt Ahrndt. So präsentierte das Museum plötzlich eine Ausstellung über „Stammesgeschichte und Rassen des Menschen“. 1937 folgte die Propagandaausstellung „Deutscher Walfang“.

Besonders eindrücklich wird die „Spurensuche“, wenn sie einzelnen Schicksalen nachgeht. Erich Freuthal (1881 bis 1958) hatte dem Museum 1918 einen Zeremonialstab aus dem afrikanischen Benin geschenkt. Das Exponat wurde mit einem Schild ausgestellt, auf dem der Name des Stifters stand. 1935 stießen sich die Nazis daran, denn Freuthal war Jude. Das Museum wurde aufgefordert, den Stab zurückzugeben. Auf das spektakuläre Exponat wollte das Haus aber nicht verzichten. Also kaufte man Freuthal dieses Geschenk – und andere – nachträglich ab. So musste kein Stifter mehr genannt werden. Eine Geschichte, die auch im instruktiven Begleitband (160 Seiten, Preis: 15,80 Euro) zur Ausstellung nachzulesen ist.

Zu den Hinguckern in der Ausstellung zählen Attraktionen vergangener Jahrzehnte, die in der „Spurensuche“ nun als „Lieblingsstücke“ in neuem Zusammenhang ausgestellt werden – Freeses Kolonialwarenladen von 1929 aus der Neustadt und das Dino-Skelett, Teile des (deutschlandweit ersten) Kindermuseums von 1954 und das Südseehaus aus Toboroi. Viele Besucher verbinden Erinnerungen mit diesen Attraktionen, weiß Direktorin Ahrndt. Nicht dabei ist das legendäre Aquarium (samt Terrarium). Doch Tiere so im Museum zu halten, wäre heute nicht mehr vertretbar. Auch hier muss das Haus zu seiner Verantwortung stehen.