Verabschiedung erstmals mit Roben und Hüten

Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Bremer Uni hat am Mittwoch im Konzerthaus Glocke 138 Absolventen, darunter sieben Promovierte, verabschiedet. Dabei trugen die Teilnehmer erstmals seit Bestehen dieser Veranstaltung Roben und Hüte. Im Rahmen der Verabschiedung wurden Preise vergeben. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis der Segnitz-Stiftung für herausragende Promotionen ging an Dr. Annika Elsner und Dr. Ayla Rößler. Die sechs besten Master- und Bachelor-Absolventen erhielten den Wolfgang-Ritter-Studienpreis und Geldpreise. Der Sonderpreis der Deutschen Bundesbank ging an Dr. Richard Mertens. - Foto: Universität Bremen/Andreas Möller