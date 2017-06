Mit dem Torfkahn durchs Grüne: Vampirschutz inklusive

Das zwölf Meter lange Boot „Moorbeeke“ ist ein Nachbau von Torfkähnen der Region Teufelsmoor. Schumacher hat mit seinen zwölf Gästen gerade im Torfhafen Findorff abgelegt, die erste Kurve ist durchfahren. Die „Moorbeeke“ ist unter einer Fußgängerbrücke hindurch in den 3,7 Kilometer langen Torfkanal eingefahren.

Die Skipper von früher hatten ein ganz anderes Problem, erzählt Schumacher. Sie hätten Wege überqueren müssen oder es war Land im Weg, wenn die Boote von einem Wasserzug in den nächsten wollten. „Teilweise haben Gastwirte Pferde zum Ziehen angeboten. Außerdem wurde Lehm auf den Boden gelegt und nass gemacht, damit er glitschig wird“, sagt Schumacher.

Im Torfhafen muss einiges los gewesen sein. „Früher war der Torfhafen fünfmal so groß wie heute. Damals hatten 5 000 Kähne Platz“, sagt Schumacher und präsentiert noch mehr Wissen: „Das Teufelsmoor hat übrigens nichts mit dem Teufel zu tun. Das kommt von das ,doove', also das unfruchtbare, Moor.“

Der Skipper kennt die Geschichte der Torfkahnfahrten aus dem Effeff. Sie beginnt um das Jahr 1750. „Der damalige König von England und auch Hannover merkte, dass er aus der Bremer Ecke zu wenig Steuern bekommt. Das lag daran, dass die zweiten und dritten Bauernsöhne weggegangen waren. Sie konnten auf dem Hof der Eltern nicht arbeiten“, erzählt Schuhmacher. „Sie bekamen ein Grundstück, mussten binnen eines Jahres ein Haus bauen und sollten sich selbstständig machen als Torfstecher.“ Jürgen Christian von Findorff verteilte die Grundstücke.

+ Die Fahrgäste sammeln sich im Torfhafen Findorff, bevor die Tour im Kahn startet. - Fotos: Kowalewski © Kowalewski

Torfstechen war Arbeit von morgens um 4 bis abends um 22 Uhr. Der Ertrag muss bescheiden gewesen sein. „Den Eersten sien Dod, den Tweeten sien Not, den Drütten sien Brod“, so habe es geheißen. Auch der Schmuggel mit den Kähnen habe geblüht. Schumacher hat ein paar Zahlen parat. „Ein Korb Torf brachte 15 Taler. Ein Sack Salz lag in Bremen bei vier Talern, in Niedersachsen bei 14 Talern“, sagt er. Die Gäste lauschen gebannt.