Die „Kinderwildnis“ des BUND: Im urwüchsigen Grünen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Biologin Wiebke Hinze (40) schlägt ein Tuch auf. Darauf liegen unter anderem eine Brombeere, ein Weidenblatt und ein Stück Brennnessel. Elf Kinder aus Bremen schwärmen aus in die „Kinderwildnis“ des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) auf dem Stadtwerder, um genau solche Pflanzenteile zu bringen.

Zur Zeit finden auch einwöchige Ferienprogramme für Kinder statt. Zum Anfang unserer Serie „Sommermomente“ stellen wir diesen Ort vor. Bald sind die ersten Kinder zurück. Auch das Pflücken der Brennnesselblätter ist kein Problem, wenn man nicht an den Blättern anfasst. Bald hat es sich rumgesprochen, wo die einzelnen Pflanzen zu finden sind. Sehr schnell sind alle elf Kinder fertig.

Betreuerin und Kinder gehen zu einer Holzbrücke, davor lehmiger Boden. Hinze hat acht kleine Matten dabei und eine sehr phantasieanregende Erzählung parat: „Denkt Euch, vor Euch ist ein Lava-Feld. Ihr müsst mit diesen Matten darüber. Nur auf den Matten seid Ihr sicher. Wenn Ihr die Lava berührt, verbrennt Ihr.“

Außerdem müsse immer jemand die Matte berühren. Wenn eine Matte frei ist, komme ein Zaubergeist und nehme sie weg. Die Kinder finden eine Lösung. Die erste Matte landet mit einem Fuß drauf auf der Lava. Die zweite wird gelegt, und die Kinderhand lässt nicht los, bevor der Fuß darauf steht.

Eine ganze Woche in der Wildnis

Tomma (8) hat in der „Kinderwildnis“ die ganze Woche verbracht. „Ich habe geschnitzt“, erzählt sie. „Und ich habe aus Wolle ein Gottesauge gebastelt.“ Auch beim Bau einer neuen Höhle war sie dabei und arbeitete am Dach. „Ich habe ein Brett dafür gefunden“, sagt sie. Bela (8) mag das Ferienprogramm. Sie freut sich aber auch über die weiten Wiesen, denn die böten Platz zum Fußballspielen.

Überall auf dem 1,7 Hektar großen Areal blickt man ins Grüne. Als die Naturschützer vom BUND das Gebiet 2005 übernahmen, standen darauf nur zwei Bäume, sagt Tanja Greis (48), Leiterin des Bereichs Umweltbildung und zuständig für die „Kinderwildnis“. Alles andere habe man danach angepflanzt.

Einen besonderen Überblick bietet das „Baumhaus“ auf einem Erdhügel, ein Hochstand. Drumherum ranken Büsche hoch. Kinder haben sich darin eine Höhle eingerichtet. Hölzer und Steine liegen herum, wie für ein Spiel sortiert. Immer wieder Büsche und Gestrüpp. Hinein führen Trampelpfade: „Die wurden nicht angelegt. Das haben die Kinder gemacht“, sagt Greis.

Boden lädt zum Bauen ein

Die „Matschbaustelle“ ist derzeit außer Betrieb, weil die Handpumpe defekt ist. Das soll sich aber nächsten Monat ändern. Der Lehmboden hebt sich deutlich sichtbar vom umgebenden Grün ab. „Der lehmige Boden lädt zum Bauen ein“, sagt Greis. Eine Grube mit weißem Sand fügt sich ebenfalls in die Landschaft ein. Auf der Steinobstwiese wachsen unter anderem mehrere Birnensorten und Zwetschgen. Wieder führt ein Pfad ins Gebüsch, dahinter eine Riesenhöhle.

Im „Garten“ stehen Hochbeete. Darin wachsen unter anderem Kartoffeln und Kräuter. Die Hochbeete sind eingezäunt, weil es in der Gegend viele Wildkaninchen gibt. Ganz in der Nähe steht eine Kompost-Toilette, allerdings nur für Kinder, die am Ferienprogramm teilnehmen. Andere Besucher gehen dafür zum nahegelegenen „Café Sand“. In ein Gehege sollen im August noch 15 Hühner ziehen.

Der Zugang zur „Kinderwildnis“ ist gratis. Familien halten sich dort gerne auf. Die Teilnahme an den Ferienprogrammen für Kinder ab sechs Jahren bis 3. August (Montag bis Freitag, 9.30 bis 13.30 Uhr) kostet pro Woche 50 Euro. Adresse: Kuhhirtenweg 11. Anmeldung unter Telefon 0421/790 02 14.

www.bund-bremen.net