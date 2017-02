Nach Mord an Rentner: 24-Jähriger muss lebenslang ins Gefängnis

Der 24-Jährige (r.) wurde am Freitag zu lebenslanger Haft verurteilt.

Bremen - Ein 24-Jähriger ist vom Landgericht Bremen nach dem Mord an einem Rentner zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das Urteil erging am Freitag wegen Mordes, zweifachen versuchten Mordes und schweren Raubes. Auch die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt, eine Entlassung nach 15 Jahren ist damit ausgeschlossen.

Der 24-Jährige hatte nach Überzeugung des Gerichts im Februar 2016 vier brutale Raubüberfälle in Bremerhaven und im nahegelegenen Brake begangen. Einem 70-Jährigen soll er mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben, so dass er Wochen später starb. Andere Opfer verletzte er teils lebensgefährlich. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft wegen Mordes und zweifachen Mordversuchs gefordert. Außerdem forderte sie im Anschluss an die Haft eine Sicherungsverwahrung des Mannes. Die Verteidigung plädierte für eine Haftstrafe von 15 Jahren.

dpa