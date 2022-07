Ursache unbekannt: Irrfahrt von 81-jährigem Fahrer endet im Gleisbett

Von: Felix Busjaeger

Teilen

In Bremen ist ein Auto ins Gleisbett der Bahn gefahren. Der 81-jährige Fahrer konnte sich an den Hergang nicht erinnern. © Bundespolizeiinspektion Bremen

Einsatz für die Bundespolizei: Ein 81-Jähriger hatte sich mit seinem Wagen ins Gleisbett der Bahn verirrt. Ein schlimmerer Unfall konnte noch verhindert werden.

Bremen – Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist in Bremen von der Straße abgekommen und im Gleisbett neben Bahnschienen gelandet. Das berichtet die Polizei am Mittwochnachmittag. Demnach sind die Hintergründe des Vorfalls noch unklar. Eine Ursache für die Irrfahrt des Fahrers gebe es noch nicht, so die Einsatzkräfte. Der Unfall ereignete sich gegen 12:40 Uhr an der Straße Frauenburger Weg. Wie es heißt, wurde der Mann nicht schwer verletzt. Der Schaden an der Gleisanlage wird auf ungefähr 2500 Euro geschätzt.

81-Jähriger fährt mit Auto in Bremen ins Gleisbett: Güterzug kann rechtzeitig bremsen

Bei dem Vorfall hatte der 81-jährige Fahrer wohl Glück im Unglück: Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, hatte der Führer eines Güterzugs das Auto noch rechtzeitig entdeckt und abgebremst. Ein Zusammenstoß konnte verhindert werden. Daraufhin wurde die Bahnstrecke den Angaben zufolge sofort gesperrt und ein Rettungswagen angefordert.

Ein Notarzt kümmerte sich um den Unfallfahrer und stufte die Verletzungen des 81-Jährigen als „nicht schwer“ ein. Für weitere Beobachtungen wurde er allerdings in ein Krankenhaus gebracht. An den genauen Unfallhergang konnte der 81-Jährige sich nicht erinnern. Vor Ort konnten Polizisten allerdings eine Alkoholisierung des Mannes ausschließen.

Polizeieinsatz in Bremen: weitere Blaulichtmeldungen im Überblick

Zwei ältere Menschen sind schwer verletzt worden. Der Grund war ein Küchenbrand im Bremer Stadtteil Huckelriede. In Weyhe ist es am Dienstag, 26. Juli 2022, zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Auto prallte auf einen Pedelecfahrer, der keinen Helm trug. Bei einem Unfall, auf der A1 bei Ottersberg im Landkreis Verden ist ein Autofahrer schwer und eine Frau sowie zwei Kinder leicht verletzt worden.