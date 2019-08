Urnenwände im Kreis der Gemeinde

Pfarrer Dirk Meyer (v.l.) sowie Heinz Brinkmann und Werner Kalle vom Kirchenvorstand informierten sich in der Kirche St. Elisabeth über die bauliche Entwicklung der ersten Kolumbariumkirche in Bremen.

Bremens erste Kolumbariumkirche nimmt Gestalt an: Im März 2020 soll die katholische Kirche St. Elisabeth in Hastedt umgebaut sein und dann Platz für das Aufbewahren von 1 213 Urnen bieten, sagt Daniel Meier, Sprecher des Katholischen Gemeindeverbands.

Bremen - Die Arbeiten in der Kirche an der Suhrfeldstraße haben direkt nach Ostern begonnen und liegen „voll im Plan“. Das teilte jetzt der Bau- und Planungskreis um Pfarrer Dirk Meyer, Architekt Jürgen Hinse und Werner Kalle vom Kirchenvorstand mit. Zu erkennen ist bereits eine der Urnenwände aus Lehm, die den Namen „Kafarnaum“ trägt, benannt nach der Hauptwirkungsstätte Jesu.

„Das Kolumbarium soll ein christlich geprägter Ort für Verstorbene sein, an dem Hinterbliebene trauern können und der nicht mit einer Pflege für die Hinterbliebenen verbunden ist“, sagt Pfarer Meyer. Name und Lebensdaten der Verstorbenen werden auf einer Tafel am Ort der Beisetzung stehen. Neben „Kafarnaum“ soll es zwei weitere Räume mit Urnenwänden geben. Auch sie werden nach christlichen Orten benannt – nach „Bethlehem“ und „Emmaus“. Auch können im Kolumbarium Urnen von Menschen beigesetzt werden, die der christlichen Religion nicht angehört haben. „Die Beisetzung der Totenasche erfolgt aber ausschließlich in christlicher Form“, so Meyer.

Es gibt es bereits Interessenten für Urnennischen im Kolumbarium. „Die Urnenkirche trifft den Wunsch von immer mehr Menschen, mit den Verstorbenen in Gebet und Gedanken im Kreis der Gemeinde verbunden zu bleiben“, sagt Daniel Meier. Im Kolumbarium bleibe die Anwesenheit der Verstorbenen sichtbar, sie bleiben Teil des Alltags und somit Teil des Lebens. Auch Werner Kalle wünscht sich einen Urnenplatz in der Kolumbariumkirche. St. Elisabeth sei schließlich seit Kindesbeinen seine religiöse Heimat. Die Ruhezeit für die Urnen soll 20 Jahre betragen. Nach deren Ablauf kann sie aber verlängert werden, sagt der Pfarrer. Bei den Kosten wolle man sich an den üblichen Marktpreisen orientieren, heißt es weiter. Nach Ablauf der Ruhezeit soll die Asche dann in ein Sammelgrab an der Rückwand des Altars gefüllt werden.

Die Gesamtkosten für den Umbau des renovierungsbedürftigen Betonbaus zur Kolumbariumkirche werden auf rund 1,6 Millionen Euro beziffert. Ein Teil wird mit den Geldern aus dem Verkauf der Urnenplätze finanziert. Der Rest soll aus dem Budget der Gemeinde sowie durch Zuschüsse des Bistums Osnabrück gedeckt werden, sagt der Pfarrer. Durch den Bau der Urnenwände verringert sich der Platz für die Gemeinde in der Kirche von 176 auf dann 121 Plätze, heißt es. „Das reicht für die Sonntagsgottesdienste.“ Übrigens: Der Weihnachtsgottesdienst soll wieder in St. Elisabeth gefeiert werden.

Das Wort Kolumbarium stammt aus dem Lateinischen. Der Begriff bezeichnete ursprünglich einen Taubenschlag und taucht als Name für Grabkammern erstmals etwa 50 vor Christus in römischen Quellen auf. Damit spielten die Menschen auf das Aussehen der Kammern an. In diesen waren in mehreren Reihen übereinander Nischen eingerichtet, in denen Urnen standen.

Die Kirche St. Elisabeth wurde 1969 errichtet und entstand in der Nähe des Vorgängerbaus aus dem Jahr 1930, der beim letzten Luftangriff auf Bremen während des Zweiten Weltkriegs im April 1945 zerstört worden war. Architekt Ewald Brune, der die Kirche vor 50 Jahren konzipiert hat, gehörte zur Fachjury der Kolumbariumkirche.