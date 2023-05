Massen-Auftreten von Gewitterfliegen: Urlauber berichten von Insekteninvasion an der Nordsee

Abertausende schwarze Viecher

Als Ausflügler eine Tour zur Nordsee machen, treten sie schnell wieder die Flucht an. Eine Insekten-Invasion hatte sie vertrieben.

Eckwarderhörne – Eigentlich ist die Nordsee ein guter Ort für einen Ausflug, um sich zu erholen und die Seele baumeln zu lassen. Eigentlich, denn ein junges Paar aus Nordenham musste Eckwarderhörne (Landkreis Wesermarsch) eine unschöne Erfahrung machen. Eine Invasion aus Insekten verscheuchte die Touristen.

+ Die etwa einen Zentimeter großen Gewitterfliegen treten vor allem im Frühjahr auf. Dann sind sie auch in großen Schwärmen zu finden. © blickwinkel/imago

Was war geschehen? Laut Nordsee-Zeitung bevölkerten abertausende kleine schwarze Fliegen einen Parkautomaten an der Nordseeküste. Sie umkreisten die Urlauber in Scharen und landeten auf ihren Köpfen. Offenbar zu viel für das Paar. Es nahm Reißaus.

Urlauber berichten: Insekteninvasion an der Nordsee – offenbar waren es Gewitterfliegen

Dem Bericht nach zu urteilen, soll es sich bei den Insekten um Gewitterfliegen gehandelt haben. Diese treten auf, wenn ein Unwetter erwartet wird – daher der Name. Offenbar fühlen sich die kleinen Tierchen von der schwülwarmen Luft angezogen. Auch bei eintretender Flut können sie auftreten.

Doch die Masse an Tieren wie an diesem Tag sei anders gewesen als bislang. Beinahe der komplette Parkscheinautomat soll von den schwarzen Fliegen bedeckt gewesen sein. Sie saßen speziell auf den hellen Flächen des Apparats. Die Tiere sind auch dafür bekannt, sich bevorzugt auf helle Kleidung oder blonde Haare zu setzen.

Zuletzt gab es 2019 Berichte über ein Massen-Auftreten der Fliegen. Strandbesucher sprachen damals von einer Plage „biblischen Ausmaßes“, so viele Fliegen hatten sich am Wasser getummelt.

