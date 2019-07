Ein Milliardenspiel: Überseestadt wächst in immer neue Dimensionen

Die Überseestadt wächst weiter. In beachtlichem Tempo. In immer neue Dimensionen. In die Höhe. In der Masse. Am Wasser, quasi im alten Hafenbecken, sprießt ein neuer Stadtteil.

Bremen - „Es sind wahnsinnig viele Dinge in der Umsetzung“, sagt Andreas Heyer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB), die die Überseestadt im Auftrag des Landes erschließt, entwickelt und vermarktet. Dazu zählten allein zehn laufende und zehn geplante Großprojekte. Die Zahl der freien Flächen ist arg geschrumpft – laut Heyer auf drei Hektar.

„Viel Bremen kümmert sich um die Dinge“, fährt der WFB-Chef fort. Das heißt: Zu den großen Playern zählen mit Bauunternehmer Kurt Zech, der Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaft Justus Grosse, Altmeister Klaus Hübotter, der Firma Siedentopf („Eduscho“), der Hegemann-Gruppe, der Weser-Wohnbau und kommunalen Wohnungsbaugesellschaften wie der Gewoba vor allem Bremer Unternehmen.

+ „Bömers Spitze“ wird abgerüstet. Die ersten Mieter ziehen im September in das „neue Wahrzeichen der Überseestadt“. Foto: ESSER

DieÜberseestadt ist auf Sand gebaut. 1998 wurden die Becken des Überseehafens mit 3,5 Millionen Kubikmetern Sand verfüllt. Seither wird das alte Hafenrevier revitalisiert. Mit wachsendem Tempo. Und mit wachsendem Erfolg. Die Überseestadt sei eines der größten städtebaulichen Projekte Europas, sagt Heyer. Mit einer Gesamtfläche von knapp 300 Hektar. Für den bis 2025 veranschlagten Entwicklungszeitraum hat Bremen rund 350 Millionen Euro öffentliche Investitionen eingeplant.

Zech steckt 300 Millionen Euro in den Bau eines Ensembles

Bis Ende 2018 sind laut WFB 311 Millionen bewilligt worden. Mit dem Bremer Geld sollen zwei Milliarden Euro privater Investitionen bewegt werden. 1,12 Milliarden Euro seien bereits geflossen. Allein Justus Grosse hat nach Firmenangaben „in den vergangenen 14 Jahren mehr als 450 Millionen Euro in diverse Wohn- und Büroprojekte in der Überseestadt investiert“. Zech steckt 300 Millionen Euro in den Bau eines markanten Ensembles aus vier Gebäuden am Europahafenkopf, das auf die vier Stadtmusikanten verweisen soll. Dazu zählen ein neuer Firmensitz, zwei Wohngebäude und ein Parkhaus. „Ein imposantes Projekt“, sagt Heyer. Eines, mit dem die WFB auf überregionaler Ebene wirbt.

+ Typisches Bild: eine Baugrube mit Baggern und Sandhaufen. Hier soll einmal das „Europaquartier“ (Visualisierung) entstehen.

Zech zieht auch die Fäden beim Entwicklungsprojekt „Europaquartier“. Seine Gustav-Zech-Stiftung hat das Gelände rund um den Schuppen 3, einen rund 400 Meter langen Hafenspeicher, gekauft. Auf dem Areal sollen durch Um- und Neubau bis 2023 knapp 500 Wohnungen entstehen, davon 125 öffentlich geförderte. Diese wurden an dieGewoba verkauft, sie stellen den ersten Bauabschnitt dar. Ein 15-stöckiges Wohnhaus mit 110 Wohneinheiten schließt sich als „Hochpunkt“ an. Entlang der Wasserseite baut dann Grosse acht Häuser mit 210 freifinanzierten Wohnungen und Büroflächen. Eine Tiefgarage mit 600 Stellplätzen rundet den Komplex ab. Das Gesamtinvestitionsvolumen für das „Europaquartier“ wird auf 200 Millionen Euro beziffert.

Weitere Projekte stehen in den Startlöchern. So will die Hegemann-Gruppe im „Kaffee-Quartier“ am Eingang der Überseestadt nach dem Vorbild 60 Reihenhäuser der Bremer Häuser mit 122 Wohneinheiten bauen. Im „Cecilien-Quartier“ an der Hafenkante werden bis Spätherbst 2020 zwölf Wohn- und zwei Geschäftshäuser hochgezogen. Ebenfalls im Herbst 2020 soll das zehngeschossige Bürohochhaus „View“ mit Blick auf das Wendebecken und den Strandpark „Waller Sand“ bezugsfertig sein. Das Gesicht der Überseestadt ändert sich täglich. Derzeit wird „ Bömers Spitze“ abgerüstet – ein 13-geschossiges Hochhaus mit 11 500 Quadratmetern. Die ersten Mieter ziehen im September ein.

Überseestadt: Bis 2030 6 300 Einwohner

Die Zahl der Einwohner in der Überseestadt lag laut Statistik Ende 2018 bei 2 372, bis 2030 sollen es mindestens 6 300 werden. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 16 100. Die müssen sich derzeit auf Hin- und Rückweg durch einen Stau zur Arbeit und zurück nach Hause kämpfen. Geduld bleibt gefragt. Eine zweite Abbiegespur zur B 75 sei in Planung, sagt Heyer. Politisch gewollt sei zudem die Verlängerung der Straßenbahn bis zum Molenturm an der Hafenkante. Die Weichen sind gestellt. Planung und Machbarkeitsstudien laufen.

DieÜberseestadt bleibt spannend. „Urbanität wird immer spürbarer“, sagt Heyer. Und blickt hinüber ans Weserufer. Dort basteln die Projektentwickler um Klaus Meier vom Windparkprojektierer WPD derzeit am Großprojekt „Überseeinsel“ auf dem alten Kellogg’s-Gelände. Das hat ein Flächenvolumen von 15 Hektar.