Senat schreibt Bremer Jugendpreis aus

Bremen - „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das ist das Thema des Bremer Jugendpreises im nächsten Jahr.

2019 feiert Deutschlands Grundgesetz seinen 70. Geburtstag. In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Und es wird betont, dass die Menschenrechte „unverletzlich und unveräußerlich“ sind. Damit ist gemeint, dass die Menschenrechte jedem zustehen – egal, woher er kommt, welches Geschlecht, welchen Glauben er hat, wie alt oder jung er ist. Menschenwürde muss man sich nicht verdienen, sie hängt nicht vom sozialen Status, nicht von Leistungen und nicht von Eigenschaften ab. Jeder besitzt sie von Geburt an, unabhängig vom körperlichen oder geistigen Zustand – und doch wird sie viel zu oft mit Füßen getreten.

Der Bremer Jugendpreis „Dem Hass keine Chance“ möchte in diesem Jahr den runden Geburtstag des Grundgesetzes nutzen, um die Wichtigkeit der Menschenwürde zu betonen. „Macht mit und reicht Eure Projekte bis zum 21. März 2019 bei der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen ein!“, heißt es in der Ausschreibung.

Der von der Landeszentrale für politische Bildung Bremen veranstaltete Wettbewerb um den Jugendpreis des Bremer Senats wird seit 1989 alljährlich veranstaltet. Der inhaltlich sehr freie Rahmen reicht von der Auseinandersetzung mit historischen Themen wie dem Nationalsozialismus über aktuelle oder anhaltende Probleme wie Gewalt oder Fremdenfeindlichkeit bis hin zu Vorstellungen über Zukunftswünsche der Menschen.

Als Preise werden bis zu 1000 Euro für einzelne Projekte vergeben. Verliehen werden sie bei einem feierlichen Empfang in der Oberen Rathaushalle. Einsendeschluss ist der 21. März 2019. Beiträge an die Landeszentrale für politische Bildung, Birkenstraße 20/21, 28195 Bremen. Oder per Internet über das Anmeldeformular.

www.lzpb-bremen.de

