„Aktion Steilkurve“: Unvergessliche Momente

Bremen - Von Martin Kowalewski. So vorsichtig wie am Montag bei der „Aktion Steilkurve“ des Vereins „Aktion Hilfe für Kinder“ begeben sich die Radprofis Gerd Dörich und Felix Nappa sonst nicht auf die Sixdays-Strecke in der Stadthalle. Erstmal eine langsame Runde und dann immer höher in die Steilkurve.

Auf Tandems fahren sie mit Gästen. Sehbehinderte Schüler der Georg-Droste-Schule, denen sie ein paar unvergessliche Momente schenken und denen sie Mut machen wollen, immer wieder ihre Ketten zu sprengen. Die Kinder bestimmen, wie hoch es geht. Die vollen 53 Grad Neigung der Bahn, die Dörich für sehr anspruchsvoll hält, werden es meistens dann doch nicht ganz. Marco ist am Anfang nervös. „Als wir dann richtig in Fahrt waren, ging das aber weg. Dann ging es immer höher“, sagt der Elfjährige.

Der zehnjährige Fabian sagt, es hat ihm Spaß gemacht. „Man hat, wenn es hochgeht, erst ein bisschen Angst, zur Seite zu kippen. Die Fahrt nach unten aus der Kurve war echt schnell“, sagt er. Justin fand die Erfahrung „einfach cool“. Der Elfjährige würde am liebsten immer wieder fahren. Immerhin darf jedes Kind zweimal aufs Tandem. Bevor es für die Kinder auf die Piste geht, muss erstmal der passende Helm gefunden und angepasst werden. Dörich greift ein paar Mal zum Schraubenschlüssel, um den Sattel auf die richtige Höhe einzustellen.

Ein bisschen hat die Grippe zugeschlagen, darum waren nur sechs Kinder von der Schule für Sehen und visuelle Wahrnehmung da. Ein Grund aufzufüllen: Drei weitere Kinder aus dem Publikum dürfen auch auf die Piste.

Im Handumdrehen stehen sie bereit, immerhin ist bei den „Sixdays“ der „Tag der Schulen“ und etwa 1.000 Schüler sind zu Gast. Eine von ihnen ist die elfjährige Baschira. Sie wirkt entspannt und strampelt kräftig mit, sogar in der Kurve, in der sie und Dörich ganz schön weit nach oben fahren. „Es war toll, ich hatte auch keine Angst. In einer Runde ging es richtig weit hoch. Es war wie in einer Achterbahn. Aber man kann sich daran gewöhnen“, sagt sie.

Gerd Dörich ist ein alter Hase. 18 Jahre lang fuhr er bei den Sixdays mit und war bekannt für steile Schussfahrten von oben aus der Kurve heraus. Zum vierten Mal geht er in Bremen mit sehbehinderten Kindern in die Steilkurve und auch in seiner Heimat in Baden-Württemberg hat er das schon mehrfach gemacht. „Natürlich haben die Kinder am Anfang oft Angst, aber meist verlieren sie die und sind dann Feuer und Flamme“, sagt der Rad-Profi.

„Da ist die Schussfahrt der Burner für sie.“ Die Erfahrung bleibt hängen. „In den vergangenen Jahren haben einige Teilnehmer ihre Eltern gefragt, ob sie nicht ein Tandem kaufen wollen“, sagt Lehrerin Birgit Wiechmann-Doil. Die meisten Schüler der Georg-Droste-Schule dürfen nicht alleine am Straßenverkehr teilnehmen.