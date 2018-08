Unterwegs in der Region

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Friedrich-Rauers-Straße, Nähe Hauptbahnhof – hier sitzt ein Unternehmen, das in weiten Teilen der Region Menschen in Fahrt bringt; unter ihnen etliche Pendler. Am Mittwoch feierte Weser-Ems-Bus sein 30-jähriges Bestehen. 1988 war die Bahn-Tochter als eines von bundesweit vier Pilotprojekten der Privatisierung gegründet worden.

8. 8. 88 – das war ein Schnapszahldatum wie aus dem Bilderbuch. Trotzdem lief unterm Strich vieles rund, wie Arne Schneemann, Vorsitzender der Regionalleitung DB Regio Bus Nord, am Mittwoch betonte. 1988 hatte die Bahn-Tochter 400 Mitarbeiter, heute sind es 500. Anfangs wurden jährlich 30 Millionen Fahrgäste gezählt, heute sind es 36,5 Millionen.

Kontinuierlich wurden in den Anfangsjahren die roten Bahnbusse durch modernere Fahrzeuge ersetzt. Zur Flotte gehören heute 159 eigene Busse, in der Statistik stehen 24 Millionen gefahrene Kilometer im Jahr. Weser-Ems-Bus verfügt über ein 8 600 Kilometer großes Liniennetz in einem insgesamt 22 000 Quadratkilometer großen Verkehrsgebiet.

So weit, so schön. Schneemann verwies aber auch auf „ein Umfeld, das sich ständig weiterentwickelt“, auf eine „Branche, die vor großen Veränderungen steht“. Aber: „Wir nehmen das sportlich an.“ Vor diesem Hintergrund müsse sich auch das Unternehmen ständig verändern. Beispielsweise seien zuletzt erst wieder sechs Millionen Euro in die Busflotte investiert worden.

Weitere Veränderungen gibt es sozusagen hinter den Kulissen – nicht zuletzt mit Blick auf die voranschreitende Digitalisierung so vieler Lebensbereiche. Ein Beispiel dafür ist die neue zentrale Weser-Ems-Bus-Leitstelle in Bremen. Von hier aus werden sämtliche Verkehre von Osnabrück bis Ostfriesland koordiniert.

Etliche Prozesse, etwa die Fahrzeug- und Fahrpersonaldisposition, wurden standardisiert. „Ziele sind unter anderem eine höhere Pünktlichkeitsquote auf allen Linien und keine Fahrtausfälle durch absolute Datentransparenz“, formulierte ein Sprecher. Die „Anforderungen an eine professionelle Steuerung erhöhen sich“, sagte auch Schneemann. Bei der Feierstunde auf dem Areal an der Friedrich-Rauers-Straße wurde denn auch gleich ein Bus mit dem neuen Telematik-System präsentiert.

Das System zeigt dem Fahrer (oder der Fahrerin) unterwegs verschiedene Daten und Verbrauchswerte an, mit deren Hilfe „die Fahrer eine spritsparende Fahrweise entwickeln können“, wie es hieß. Und: „Das Werkstattpersonal kann mithilfe der Telematikdaten die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge optimieren.“ Schneemann sprach von „präventiver Instandhaltung“. Kurzum: „Dadurch erhalten wir kürzere Standzeiten.“ Die Leitstellen bekommen zudem beispielsweise GPS-Daten der Busse – und können diese dann für die Disposition verwenden. Weser-Ems-Bus gehöre damit „zu den bundesweiten Vorreitern bei DB Regio Bus“, hieß es.

Das Unternehmen engagiert sich zudem bei verschiedenen Bürgerbus-Projekten in der Region – so beispielsweise in Achim, Ottersberg und Oyten sowie in Rotenburg und Sottrum.