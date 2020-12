Unterwegs mit Glühwein in Bremen: Auf diesen Wanderrouten wird‘s muckelig 

Menschenansammlungen sind wegen Corona schlecht und Weihnachtsmärkte finden nicht statt. Um dennoch gemeinsam den traditionellen Glühwein trinken zu können, gibt es nun in Bremen eine Alternative.

Wanderrouten in Bremen sollen das Einhalten der Corona-Regeln trotz Glühwein -Verzehr ermöglichen.

in sollen das Einhalten der trotz -Verzehr ermöglichen. Bremer-Gastro-Gemeinschaft stellt Routen von Glühwein-Stand zu Glühwein-Stand zur Verfügung.

stellt von Glühwein-Stand zu zur Verfügung. Pläne der Wanderrouten durch verschiedene Stadtteile sind online und an den Ständen erhältlich.

Bremen - Frische Luft ist gut, Menschenansammlungen schlecht. Die Mitglieder der Bremer- Gastro-Gemeinschaft e.V. (BGG) haben sich etwas einfallen lassen, wie sie die Corona-Auflagen erfüllen, gleichzeitig aber dennoch Glühwein anbieten können. Die Lösung ist das Ergebnis mehrerer Wochen Überlegung, findet draußen statt, ist mit Bewegung verbunden und Weihnachtsstimmung ist ausdrücklich erwünscht.

+ Die Bremer-Gastro-Gemeinschaft hat mehrere Routen zusammengestellt, die die Glühwein-Wanderer nutzen können. © Bremer-Gastro-Gemeinschaft

„Für alle, die den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt vermissen“, hat die BGG sogenannte „Glühweinwanderrouten“ ins Leben gerufen. Vom 12. Dezember bis in den Januar oder Februar hinein soll es das Angebot geben. Das Prinzip ist einfach: Glühwein to go in Bremen.

Bremen: Spaziergang an der frischen Luft und wärmendem Glühwein

Ob Glühwein, Punsch oder andere winterliche Köstlichkeiten, jeweils an den Wochenenden gibt es diese zum Mitnehmen. Um die Corona-Auflagen einzuhalten, habe die BGG die bereits bestehenden Hygienekonzepte nochmal konkretisiert und verfeinert, teilt die Gemeinschaft mit. Die Betriebe, die sich an der Idee beteiligen, hätten zugesichert, sich an die beschlossenen Regeln zu halten. So soll auch künftig die Kombination aus Spaziergang und Glühwein möglich sein.

+ Es ist nicht der Weihnachtsmarkt, aber mit den Glühwein-Wanderrouten lässt sich doch noch gemütlich das klassische Winter-Getränk schlürfen. © Jens Kalaene / picture alliance / dpa

Bei der Planung der Idee wurde sogar darauf geachtet, mit dem To-Go-Prinzip nicht unnötig Müll zu verursachen. Die Gäste erhalten an den Ständen verschlossene Becher. Bei diesen handelt es entweder um solche aus Pappe oder es gibt wiederverwendbare Thermobecher für einen kleinen Betrag zu kaufen. Auch sei es möglich, einen eigenen verschließbaren Becher mitzubringen, um so wenig Müll wie möglich zu produzieren.

Glühwein in Bremen: Unterwegs mit einem Plan von Stand zu Stand

Was auf dem Weihnachtsmarkt zu Problemen geführt hätte, nämlich die Ansammlung von Menschen, wird mit dieser Idee vermieden. Alle Produkte sind zum Mitnehmen, das heißt, sie sollen nicht beim Rumstehen konsumiert werden, sondern während der Wanderung zum nächsten teilnehmenden Stand. Unnötige Ansammlungen von Menschen kommen auf die Art nicht zustande.

+ Durch das Wandern sollen Menschenansammlungen verhindert und dennoch gemütliches Glühweintrinken ermöglicht werden. © Bremer-Gastro-Gemeinschaft

Die „Wanderwege“ sind ebenfalls ausgearbeitet worden. Es gibt sie nicht nur in der Nähe der City, sondern auch in verschiedenen Stadtteilen wie Findorff, Walle oder Schwachhausen und Oberleuland. Die „Glühweinwanderrouten“ laden zu winterlichen Spaziergängen ein. Kalt wird einem auch nicht so schnell dank Bewegung und wärmenden Getränken. Die Pläne stehen ab dem 10. Dezember auf der Website der Bremer-Gastro-Gemeinschaft zum Abruf bereit oder können an den Ständen mitgenommen werden.

Wanderrouten in Bremen: Einfache Regeln, um winterlichen Glühwein möglich zu machen

Auch auf den Wanderrouten gelten Regeln, auf die die BGG auch in ihrer Mitteilung hinweist. Der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden, unabhängig davon, ob man ansteht oder sich auf der Straße bewegt. Auch werden die Gäste gebeten, ihren Müll nicht einfach auf die Straßen zu werfen. Die Entsorgung, wenn notwendig, kann an den folgenden Ständen in dafür vorgesehen Mülleimern erfolgen.

Wichtig ist auch, dass die Verkaufsbereiche nicht zum Verweilen genutzt werden. Genau das soll mit dem Projekt vermieden werden und macht es möglich. Es gilt demnach: Anstellen, bestellen, Produkt entgegennehmen und dann weiterwandern zum nächsten Stand. Die Betriebe stellen demnach auch keine Möglichkeiten zum Verweilen zur Verfügung. In Hamburg gab es zwischenzeitlich auch Glühwein to go, der Verkauf wurde vom Senat aber bereits wieder eingeschränkt. Die Routen sind vorrangig an den Wochenenden aktiv, die Öffnungszeiten der einzelnen Betriebe über einen QR-Code einsehbar.