Arcona-Gruppe eröffnet erstes Living-Hotel in Bremen

Regionaldirektor Oliver Fudickar in der Küche im neuen Bremer Hotel am Breitenweg.

Bremen - Neun Monate nach dem Baubeginn hat jetzt in der Nähe des Bahnhofs das neue Hotel Arcona Living seine Pforten geöffnet. An der Bürgermeister-Smidt-Straße 16/Ecke Breitenweg, dort, wo zuvor das alte Gebäude der Apothekerkammer stand, hat nun das Hotel mit 44 Zimmern seinen Platz gefunden. Die offizielle Eröffnung ist für morgen, Mittwoch, terminiert.

Gebaut hat die Immobilie mit einer Bruttogeschossfläche von gut 2 300 Quadratmetern Projektentwickler Kathmann. Gerade sind die ersten Gäste eingezogen. Betreiber ist die Rostocker Unternehmensgruppe Arcona Hotels & Resorts, die mit ihrem neuen Ableger in Bremen das Wohnzimmerkonzept etablieren möchte, wie eine Sprecherin sagte.

Die designten Studios erzählen auf unterschiedlichste Art, wie sich Bremen zu einer Handelsmetropole entwickelt hat. Alle Studios verfügen über ein eigens für die Gruppe entwickeltes Doppelbett, ein Duschbad, eine vollausgestattete Kitchenette, Klimaanlage, Parkettboden, Flatscreeen-TVs und schnelles Wlan, wie es heißt. Und da es an der Kreuzung auch schon mal lauter werden kann, wurden Schallschutzfenster eingebaut. Drei Studios im Dachgeschoss verfügen über eine große Außenterrasse, die einen weiten Blick über die Stadt ermöglicht. Aber auch vom Dachgarten lässt sich die Aussicht genießen. Im Hotel stehen Sauna und Fitnessraum zur Verfügung. Das Haus mit seiner geradlinigen Architektur umfasst sechs Vollgeschosse und ein zusätzliches Staffelgeschoss sowie einen Keller.

+ Das Arcona Living in Bremen von außen. - Foto: Kuzaj

Arcona-Geschäftsführer Alexander Winter und der Bremer Hoteldirektor Sebastian Grenzer freuten sich über einen gelungenen Start: „Wir sind bereits an mehreren Wochenenden, aber auch an Wochentagen ausgebucht.“ Ansprechen wollen die Betreiber Geschäftsreisende, die auch mehrere Wochen bleiben, Städtereisende und Familien mit Kindern. Neben touristischen Attraktionen biete Bremen eine Vielzahl von Messen, sportlichen und kulturellen Events, sagte Winter.

Arcona richtet sich mit dem Living-Konzept an Gäste, die sich auch im Hotel „wie zu Hause fühlen“ wollen. In Bremen hat die Gruppe nach eigenen Angaben erstmals die Konzepte Living-Room und Living-Kitchen vereint. So lädt der Wohnzimmer-Bereich zum Verweilen, Lesen und Unterhalten ein. Im integrierten Küchen-Bereich können die Gäste abends eine Kleinigkeit essen, sich am Kühlschrank selbst bedienen oder einen Feierabend-Absacker in Gesellschaft trinken. Geschirr steht bereit. Wer sich etwas aus dem Kühlschrank genommen hat, gibt das später an und bezahlt dann.

Das Living Bremen ist das fünfte Haus, das die Rostocker innerhalb eines Jahres eröffnen. Die anderen vier Standorte sind Weimar, Rügen, Wetzlar und Kitzbühel. Insgesamt betreibt die Gruppe im deutschsprachigen Raum derzeit 23 Hotels.

